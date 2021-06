«No quiero volver a saber nada de él, ni que me busque, que siga su vida y yo la mía», ha asegurado la joven al borde del ataque de ansiedad.

Adara Molinero y Rodri Fuertes parecía que pasaban por su mejor momento, pero nada más lejos de la realidad. Este domingo, ‘Socialité’ ha mostrado unas imágenes comprometidas del exconcursante de ‘GH’ en las que aparece con otra chica con la que se habría besado. «Dos besos intermitentes, cortos, de labio con labio», explicaba el programa de María Patiño. Una supuesta deslealtad que ha pillado a la ganadora de ‘GH VIP’ por sorpresa y que ha acabado destrozándola. Horas después de conocer la información, la joven ha explicado cómo se siente a través de sus redes sociales para que sus seguidores conozcan toda la verdad sobre la historia.

Al borde del ataque de ansiedad, visiblemente nerviosa y rota de dolor, Adara Molinero ha hecho un directo en Instagram asegurando que se sentía destrozada por haber conocido una supuestas deslealtad por parte de su pareja a través de un programa de televisión. Según explica la joven, jamás hubiera podido imaginar que Rodri Fuertes hubiera sido capaz de traicionarle de esa manera.

«Me ha destrozado totalmente por dentro. Hay veces que tienes una pareja y desconfías un poco… pero yo no. Confiaba en él al 100%. Siempre me decía que todas sus novias le habían engañado y que yo no le hiciera eso. Le decía que yo se lo iba a demostrar con el tiempo y los hechos», comentaba entre lágrimas y sin apenas poder respirar.

La ganadora de ‘GH VIP’ se ha remontado a los hechos y ha insistido en que el día de antes habían tenido una discusión de pareja: «Nosotros discutíamos y siempre volvíamos, eso no le da derecho a una persona a coger y al día siguiente marcharse con una chica». Adara Molinero ha dejado muy claro que no quiere volver a ver al que, hasta ahora, era el amor de su vida y se ha mostrado muy decepcionada con él. «No quiero volver a saber nada de él, ni que me busque, que siga su vida y yo la mía. Quiero olvidarme de esto para siempre», aseveraba. Antes de cortar el directo debido al ataque de ansiedad que estaba sufriendo, la joven ha insistido en que tras la emisión del programa no había podido hablar con el exconcursante de ‘GH’, quien había preferido llamar en directo al espacio de Telecinco antes que darle explicaciones.

Así se justifica Rodri Fuertes

Tras la emisión de las imágenes en las que se ve a Rodri con una mujer anónima en un parking de un conocido restaurante de Madrid, María Patiño ponía la mano en el fuego por el periodista que les había facilitado las imágenes y que insistía en que el beso entre ambos se había producido. Ante esto, el exgran hermano llamaba por teléfono y negaba los hechos.

«No estaba solo, había gente de mi colegio y nunca ha pasado nada. Estábamos mis amigos, sus novias… no he tenido ni una caricia ni un beso ni nada. Si lo tenéis doy permiso para que lo saquen, pero no hay absolutamente nada de nada. Me da pena porque Adara sufre con esas cosas y llevo un año luchando contra quienes me decían que quería televisión», decía de forma sosegada.