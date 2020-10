La ganadora de ‘GH VIP’, muy cansada, ha querido compartir con todos sus seguidores cómo se encuentra tras la operación de pecho a la que se ha sometido.

Adara Molinero ha vivido unas horas de lo más tensas. Y es que la ganadora de ‘GH VIP’ ha tenido que pasar por quirófano para cambiar sus prótesis del pecho al tener unos dolores muy fuertes. Unas horas antes de operarse, la propia Adara contaba todo los detalles, pero mostrándose muy nerviosa y preocupada.

Ahora, cuando ya se recupera de la intervención, Adara ha querido contar cómo está pasando las primeras horas: «Hola chicos, me cuesta mucho respirar. Antes que nada, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestras palabras de cariño… Estoy feliz, no os podéis imaginar cuánto. Me he operado con el mejor cirujano que me podía operar con el problema que tenía. Antes no tenía sensibilidad en el pecho, y él me la ha recuperado. Estoy que no me lo puedo creer», decía feliz y agradecida.

A Adara le cuesta mucho trabajo respirar tras la operación

En los Stories que ha compartido en sus redes sociales, Adara ha contado todos los detalles de cómo se encuentra tras la intervención desde la cama de su habitación. Todavía con la vía puesta en el brazo y visiblemente cansada, la ganadora de ‘GH VIP’ mostraba el vendaje y algunas marcas en el pecho.

«Todo ha salido bien», escribía Adara junto a una instantánea en la que aparece tumbada en la cama mientras duerme. La ‘influencer’ estaba muy cansada por las horas de operación, pero lo cierto es que ha merecido la pena, ya que parece no solo haber arreglado sus dolores en el pecho, también le ha recuperado la sensibilidad que había perdido.

Feliz con el resultado de su operación

Una operación muy necesaria

«Estoy nerviosísima. El caso es lo que voy a hacer, llevaba mucho tiempo pensando en si contarlo o no, pero es que voy a estar desaparecida, así que lo tengo que contar. Mañana (refiriéndose al pasado miércoles) a las 8 de la mañana me voy a operar del pecho», anunciaba a sus más de 873.000 seguidores.

Ella misma contaba el motivo principal que le lleva a pasar por el quirófano otra vez: «Desde hace bastante tiempo estoy sintiendo muchísimos dolores, me molestan un montón las prótesis, sobre todo cuando me tumbo de lado. La prótesis se me va para el lateral y me duele mucho», decíamostrando la parte que le duele.

Mostraba la parte del pecho que le molestaba

Sin embargo, asegura no poder hablar por tener en manos de sus abogados la operación anterior: «No puedo hablar mucho sobre este tema porque sería hablar de la otra operación que me hicieron, entonces el tema de esa operación está en manos de mis abogados. El día que esté resuelto podré hablar con mucha más claridad».