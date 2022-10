A sus 60 años, Daniel Freire afronta el cáncer que padece con optimismo y sin bajar la guardia. Prueba de ello es que no ha parado de cuidarse… ni de trabajar. Este lunes se dejaba ver en la entrega de Premios del Teatro Musical 2022. «Tengo para estrenar una serie en HBO ‘García’. Estoy para estrenar una película de Edu Casanova, ‘La Piedad’ y pronto estreno teatro, en los Teatros del Canal Amael», decía. También nos contaba que se encuentra mejor: «Ya he superado las primeras etapas del proceso y ahora a seguir los controles necesarios… Estoy recuperado, pero no hay que bajar la guardia».

Vídeo: Europa Press

El argentino, que ganó una enorme popularidad en España gracias a su papel de David Hidalgo en la serie de televisión ‘Ana y los siete’, reveló que padece un cáncer el pasado mes de abril. «Fui porque tenía ciertos síntomas. Fueron dos meses de búsqueda, esos meses fueron duros. Fue duro. Pero desde que me dijeron que tenía linfomas instalados en los ganglios empecé a tirar para adelante y ya se sabía a qué atacar. Mi pareja ha estado a mi lado en todo momento. Me ha apoyado él, su familia, mi familia, mis amigos y mis compañeros», cuenta ahora que lo más duro ha quedado atrás.

«El miedo lo pasé antes de saber qué tenía», confiesa Daniel Freire

«Ahora siguen los controles cada tres meses, luego cada cinco meses, luego una vez al año durante cinco años para ver que eso no se replica. El miedo lo pasé antes de saber qué tenía. Antes de saberlo sí tuve miedo porque era una incertidumbre que teníamos», explica, sereno. «En mi caso ha sido quimioterapia solamente. Salía con muchísima energía. El proceso en general fue muy bueno».

Freire considera que el trabajo ha sido fundamental en su vida, más aún tras conocer el diagnóstico sobre su dolencia: «En mi caso, es mi vida, fundamental, es lo único que sé hacer. Pero los musicales, como el teatro de texto, como una película, como una serie, son importantes como un libro, como una canción para la cultura. La cultura es fundamental y creo que los políticos todavía no lo han entendido», contaba.

«Sigo hablando con Ana Obregón», señala el actor

A lo largo de estos últimos meses, Daniel Freire ha contado con el apoyo de todos sus seres queridos. Una de ellas es Ana Obregón, con la que compartió set en la serie de los 2000 en Televisión Española. La actriz y presentadora ha estado en contacto con él y lo ha llamado en varias ocasiones: «Yo sigo hablando con ella, me ha llegado su energía y ella como que no quiso intervenir muy asiduamente, porque había pasado lo que había pasado en su vida y por lo tanto era remover un montón de cosas, pero siempre sigo en contacto con ella». A ambos les une un cariño enorme y él le tiene un gran aprecio: «Ana es una mujer muy fuerte y es una compañera muy grande también».