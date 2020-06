2 ¿Seguirá presente en los medios tras la final de 'Supervivientes'?

Alessandro Lequio también ha participado y ha querido preguntarle a Antonio David si cree que al terminar el concurso, Rocío Flores seguirá presente en los medios o volverá al anonimato: «Yo siempre he intentado que ella no estuviera en los medios, no participara de esto. Siempre por miedo», ha confesado.