Sara Carbonero ha vuelto al foco mediático en las últimas horas después de que salieran publicadas unas fotos que confirmaban su noviazgo con Nacho Taboada. La periodista quiere seguir fiel a su idea de no hablar públicamente de su vida personal. Tanto es así que no se ha pronunciado sobre su nueva ilusión y no tiene intención de hacerlo. Este jueves ha sido vista mientras iba en busca de su coche y la huida de la prensa, que se ha interesado por conocer cómo está tras conocerse su nueva pareja, ha venido con percance incluido.

La periodista huye de la prensa y se le cae el móvil: ¡Pincha el vídeo!

Vídeo: Europa Press.

La que fuera mujer de Iker Casillas no ha querido decir nada al respecto y a la carrera, ha sufrido un incidente con su móvil. Y es que al subir a su coche, que tenía aparcado en un parking exterior, se le ha caído el móvil, que lo llevaba en la mano. Ella no se había dado cuenta de esto y ha sido la reportera la que le ha tenido que avisar de lo ocurrido.

Un hombre amablemente se acerca hasta el coche de Sara después de haber visto que se le ha caído el dispositivo al suelo y le hace saber que se lo va a dar él. «Espera que te lo doy yo», le asegura. Sara Carbonero se queda esperando y le hace saber al hombre, muy agradecida: «Muchas gracias, muy amable». Acto seguido, agradece también a la prensa y cierra la puerta. Este vídeo deja claro que la periodista sigue queriendo mantener su vida sentimental al margen de la vida pública.