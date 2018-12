Hace menos de diez días que Elena Tablada y Javier Ungría sellaron su amor en la Habana. La pareja eligió Cuba para darse el ‘si quiero’ por la iglesia debido a los orígenes de la novia, que quería -con este gesto- rendir un homenaje a sus raíces. De hecho, el matrimonio apostó por sellar su relación en San Juan de Letrán, la misma iglesia en la que la abuela de Elena Tablada se casó con el patriarca del clan.

Este gesto de la ex de David Bisbal fue tomado en todo momento como un gran reconocimiento a la historia de amor de su abuela pero hoy, según ha desvelado Informalia, se ha podido conocer que fue todo lo contrario. El citado digital recoge este lunes en su web unas sorprendentes declaraciones de Elena Moura -la abuela de Tablada- en las que asegura que ella no quería ir a Cuba.

La confesión de la abuela de Elena Tablada

“Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, les pedí que lo hicieran en otro lado, pero ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería. Nos queríamos tanto, que Jorge quiso que nos casáramos cuando todavía no había terminado la carrera de Medicina. Mí papá le dijo que esperara a ser licenciado pero él no quiso y nos casamos. El choque emocional al entrar allí, no lo puedo describir. Y como la iglesia estaba llena de flores y decorada preciosa, no había ninguna diferencia con mi boda. Yo sólo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos”.

Estas palabras podrían haber caído como un jarro de agua fría a su nieta, que en la exclusiva que concedió con motivo de su gran día reconoció haber sentido una enorme emoción al pensar en que estaba sellando su amor en el mismo sitio en el que lo hicieron sus queridísimos abuelos.

