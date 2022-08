El próximo 21 de enero de 2023 Lola Flores cumpliría 100 años, un aniversario que se celebrará con mayor ahínco en su tierra, Jerez de la Frontera (Cádiz). Su talento y su arte la han convertido en toda una leyenda, aunque eso no ha evitado que la casa en la que residió esté en estado de abandono. Situada en la calle Sol, lo cierto es que necesita ser rehabilitada, tal y como demuestran las imágenes que te ofrecemos a continuación. La pared de la propiedad está deteriorada, las ventanas no están en su mejor momento y hay descuido en su fachada, lo cual reflejan que la casa no está tratada con mimo, al menos en la zona exterior. Por ello, se ha puesto en marcha una iniciativa: quieren salvarla y que se conserve como se merece.

Vídeo: Europa Press

A través de una plataforma llamada ‘Si me queréis, restaurarme’, un fan de Lola Flores intenta comprar la vivienda y reformarla para habilitar un museo dedicado a La Faraónica. Un camino en el que pide ayuda al Ayuntamiento para que le ayuden, así como a otros fans, para que todos aporten su granito de arena para adquirir la vivienda. «Quiero movilizar al mayor número posible de fans de Lola Flores para que, entre todos, y con ayudas oficiales, compremos la casa, que he visto que se encuentra en venta, la restauremos y, aunque es muy pequeña, montar en ella el museo homenaje a una mujer que es un símbolo de España. Es una pena que la casa donde nació esté hecha polvo y se pueda venir abajo», comenta Juan Carlos Gil, quien se encuentra tras este movimiento, a La Razón.

Aunque en un principio la iniciativa solo se había impulsado en Jerez, ahora se ha extendido a toda España con el fin de llegar a más hogares y, por tanto, a más seguidores de Lola Flores. «Es un acto de amor y veneración hacia una mujer irrepetible. Me voy a poner en contacto con todos los clubes de fans de Lola Flores para que intervengan en la iniciativa. Con las personas con las que ya he hablado se muestran entusiasmadas y dispuestas a ayudar», señalan. Lo que todavía se desconoce es el dinero que cuesta esta casa, eso sí, él tiene claro que hará todo lo posible por conseguir su propósito. Incluso hablar con la familia de Lola Flores por si pueden echarle una mano para que este lugar tan significativo en su vida esté en las condiciones que se merece, una petición que se desconoce cómo saldré.

Nadie se hacía cargo de la casa y hay quien se llegó a plantear que fuera derruida, no obstante, el pueblo mostró su indignación ante esta posibilidad. «El lugar que era considerado un templo ahora está destrozado», comenta un vecino de la zona. Los planes del Ayuntamiento para inaugurar un museo para Lolita nada tienen que ver con esta casa, al menos de momento. Quieren abrir un centro en la plaza de Belén en Jerez, siguiendo así los pasos del museo de Rocío Jurado en Chipiona.