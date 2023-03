A miles de kilómetros y sin posibilidad de ser reconocido: el lugar donde Íñigo Onieva celebrará su despedida de soltero

A medida que pasan los días conocemos nuevos datos sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Ya conocemos el lugar -la finca de El Rincón-, el día -el 8 de julio- y algunos de los invitados, entre ellos los familiares de la marquesa de Griñón: su madre, Isabel Preysler, sus hermanos y el círculo de amigos de la pareja. Este viernes se ha sabido también que el prometido de la socialité ya tiene el lugar elegido para disfrutar de su despedida de soltero es Argentina. Allí se trasladará con su círculo cercano de amigos para pasar los días previos a su paso por el altar.

Íñigo Onieva viajará con un grupo de 10 o 12 amigos a Argentina

Tal y como ha contado Leticia Requejo en 'El programa de Ana Rosa', Onieva ya tiene bastante encaminado. "Lo tienen casi todo listo. El destino es al otro lado del charco y la despedida va a ser en Argentina". El plan del madrileño es "una ruta que se hará entre 10 y 12 amigos y solo pueden ir hombres. Tamara se tendrá que quedar aquí", comenta la colaboradora. Parece claro que el prometido de Tamara y su círculo de amigos han optado por un destino lejos de España con el fin de evitar las miradas indiscretas. Qué mejor lugar para celebrar su despedida de soltero que con el Océano Atlántico de por medio, donde pocos conocen su identidad y en el que, muy probablemente, no tendrá cámaras a sus espaldas intentando inmortalizar sus días de vacaciones... los últimos que gozará como hombre soltero.

"La intención de Íñigo es portarse bien", asegura la colaboradora. Al parecer, Onieva quiere tener la fiesta en paz. Por eso ha programado planes de aventura, senderismo y actividades al aire libre que, seguro, tendrán contenta a su chica. Desde que se reconciliaron, las pasadas Navidades, él le ha prometido cambiar y dejar atrás la vida nocturna que tantos quebraderos de cabeza ocasionaron a su vida en pareja.

Un plan tranquilo y solo con sus personas de confianza: así será el viaje de Onieva

Ya conocemos, pues, el viajazo que se va a dar Onieva con sus amigos antes de formalizar su relación con Tamara. Ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿Qué tiene pensado hacer Tamara en su despedida de soltera? ¿Se irá de viaje con sus amigas, emulando a su novio? ¿Hará lo mismo que él y se irá de fiesta solo acompañada de chicas? Seguro que pronto responde a estas cuestiones.

De lo que no parece haber duda es de que Íñigo Onieva va absolutamente en serio y está cumpliendo con la promesa que le hizo a Tamara cuando se dieron una segunda oportunidad. Ha dado un giro radical a su comportamiento y de ahora en adelante se mostrará mucho mas sereno que antaño. Sobre todo en lo relativo a lo que haga cuando está con sus amigos. Ella le ha perdonado y confía plenamente en él. Por eso, sin duda alguna, lo mejor para disfrutar de una despedida sin recelos es que solo asistan sus amigos más íntimos, las personas de su mayor confianza.

"La bofetada fue monumental y vio que había cosas en su vida que tenía que depurar, y no hablo solo de los cuernos. Suena a cliché, pero muchas veces pierdes algo y te das cuenta de lo que significaba en tu vida. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que existe ese amor entre los dos", resaltó la aristócrata en el plató de 'El Hormiguero' poco después de su reconciliación. "Soy una mujer enamorada, he estado muy enfadada, pero he visto la posibilidad de cambio y él me lo quiere demostrar, así que allá que voy".