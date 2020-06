El final de la historia de amor de Estela Grande y Diego Matamoros era imprevisible. Aunque ambos tomaron la decisión de romper, su relación sentimental continuamente daba giros de timón que hacían pensar en una posible reconciliación. Sin embargo, este fin de semana salía a la luz una información que les alejaba. El hijo de Kiko habría olvidado a su expareja con un nuevo romance cuya identidad era conocida en la crónica social, pues se trata de la conocida doctora estética, Carla Barber. Según testigos presenciales, ambos fueron vistos en una terraza del municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde mostraron una actitud especialmente cariñosa con el otro, lo cual evidenciaría que ha surgido algo entre ellos. Un bombazo inesperado que ha hecho indagar sobre pistas que expliquen que existe entre Carla y Diego Matamoros.

Tras los datos ofrecidos por ‘Socialité’ encontramos imágenes sospechosas. La primera de ellas es de este fin de semana y, aunque no aparecen juntos, una storie de Carla sí les sitúa en el mismo tiempo y espacio. Mientras Carla Barber publicaba una fotografía en la que aparecía posando junto a alguien con el que se abrazaba y escribía «mejor imposible«, en ella había un brazo de alguien que llevaba la misma pulsera que Diego Matamoros. Eso sí, el texto cubría de manera estratégica los tatuajes que él lleva en su antebrazo y que poco después sí enseñó en una storie en la que se podía ver a la perfección la misma pulsera de hilo en su brazo derecho.

La siguiente pista llega de la mano de una canción que tanto Diego como Carla compartieron y en la que hablan de la magia. En la misma semana los dos han dedicado algunos de sus post para hablar precisamente sobre ello. Mientras Carla escribió en una publicación «recuerda que siempre hay MAGIA en la vida, nunca olvides amar», Diego posteó un romántico texto que ahora cobra sentido. «Amar es de valientes, quién te quite ese sueño no te merece. Sé feliz y nunca pierdas esa ilusión, ya que hay mucha magia en algún lugar inesperado. CONFÍA. Sigo explorando estrellas en el cielo», escribió Matamoros.

La tercera pista llegó hace también unos días cuando Carla reveló en sus redes sociales que estaba ilusionada. Lo hizo al publicar la sorpresa que había recibido: un enorme ramo de rosas rojas que acompañó de unas letras que evidenciaban que estaba pletórica con ese presente. «Se me olvidan todos los problemas con una mirada, con tu media sonrisa y quizá eso sea», escribió. Una imagen en la que incluso comentó la que sería su nueva cuñada, Laura Matamoros, influencer con la que tiene una estupenda relación y quien acude a su clínica de manera habitual. «¿Qué me he perdido?», escribió Laura a lo que Carla respondió «te veo y te cuento». Aunque no es el único miembro del clan Matamoros al que le ha resultado muy romántico este gesto, ya que Marta López, novia de Kiko Matamoros, ha comentado con nueve emojis de enamorado esta publicación.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque SEMANA ha tratado de ponerse en contacto con los dos. Mientras tanto, los likes entre ellos se siguen sucediendo.