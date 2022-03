María Casado lo ha tenido complicado al escuchar el desgarrador testimonio de José Mercé en su visita a su programa de entrevistas en TVE, ‘Las tres puertas’. El cantante ha acudido al espacio de la televisión pública para promocionar su nuevo disco, ‘El oripandó’, en el que ha querido plasmar sus sentimientos sobre los momentos más delicados y difíciles de su vida. Un repaso a sus dramas personales en el que destaca el más duro y cruel que cualquier padre puede sufrir y es sobrevivir a un hijo, tener que decir adiós a un vástago y tener que convivir con la pérdida de su hijo Curro, que perdió la vida cuando tenía tan solo 14 años a consecuencia de un infarto de miocardio.

José Mercé ha recordado con crudeza aquella pérdida de la que aún no se siente que se haya repuesto, pues nunca podrá superar la pérdida de un hijo de forma tan inesperada: “Mi Curro, el día 30 de marzo hará 28 años que falleció. Pero él siempre está con nosotros, él no se ha ido, mi hijo no ha partido, está con nosotros. Nunca olvidas lo que nunca se va”, se confiesa el cantante con María Casado, señalando que esta pérdida ha inspirado uno de los temas de su nuevo disco, ‘Jamás desaparece lo que nunca parte’, canción que ha sido producida por Antonio Orozco, conocedor del dolor de tener que decir adiós a un ser querido.

“Todo el mundo sabe que se me fue mi hijo, mi Curro de mi vida, y el título no puede ser más verdad. Se llama ‘Jamás desaparece lo que nunca parte’ y esa es la realidad”, decía José Mercé en ‘La Voz’, para ahora abrirse más sobre esta dura prueba que la vida colocó en su camino en conversación con María Casado en ‘Las tres puertas’. El cantante se ve sobrepasado por el dolor siempre que recuerda a su hijo, a quien perdió con la temprana edad de 14 años por culpa de un infarto: “Me cuesta mucho, hasta me asfixio cuando la canto”, dice el artista flamenco al explicar los sentimientos que le sobrecogen cuando interpreta la canción que ha dedicado a su hijo Curro, mientras trata de no sucumbir a las lágrimas.

José Mercé ha querido reconocer que esta batalla contra el dolor ante la pérdida de un hijo no hubiese sido igual si no contase con el inestimable apoyo de su mujer, Mercedes, con la que hizo piña ante la adversidad. Aunque el dolor les incapacitó y mermó su deseo de luchar ante la ausencia más cruel inimaginable, al final entendieron que debían hacer lo imposible por el bien de sus otras dos hijas, Desirée y O’Hara. Así ha querido dejarlo bien claro el cantante en homenaje a su esposa, por quien siente un profundo amor después de 53 años como matrimonio, además de los cinco años que esperaron como novios: “Mi mujer lo es todo para mí. Ella es la que hace, la que me llena, por eso estoy aquí, si no yo no sé dónde estaría”. Pese al dolor con el que afronta esta entrevista, José Mercé también quiso dar cabida al humor al hablar de su esposa y su largo matrimonio: “A mí cuando me preguntan siempre digo que yo nací ya casado”, bromea para restar hierro al asunto.

