Pelayo Díaz ha querido lanzarle un mensaje crítico a sus compañeros de profesión, al considerar que no están devolviendo el favor que las marcas les hicieron. Vea el vídeo

Son tiempos difíciles y es ahora cuando toca demostrar quién es cada uno y apoyar a aquellos que peor lo está pasando con la pandemia del coronavirus y la crisis económica que la acompaña. Esto no lo entienden todos, pero sí Pelayo Díaz, que ha querido lanzar un mensaje crítico a los integrantes de su particular gremio, el de los influencers, el de los expertos en moda, el de aquellos que han encontrado fortuna y fama compartiendo sus vidas por las redes sociales y aprovechándose de los favores de las marcas que tratan de acercarse a estos nuevos iconos de referencia para publicitarse. Ahora, Pelayo Díaz considera que es el momento de devolverles el favor a aquellas firmas que han apoyado el crecimiento de los influencers.

“Yo fui a las fashion weeks para apoyar a las marcas y a las firmas que siempre me habían apoyado a mí cuando todo era muy fácil, ahora que es difícil y de verdad necesitan el apoyo de los influencers, no quería quedarme en casa de brazos cruzados y no hacer nada por quedarme cómodamente en mi casa subiendo stories. Yo quería ayudar a que esa rueda gire y a que los diseñadores que han trabajado durante tanto tiempo en sus colecciones se puedan ver, las costureras sigan trabajando, los trasportistas sigan llevando, los restaurantes puedan abrir… al final no es solo la moda lo que apoyamos, intentamos que siga todo lo más normal posible, porque si no se avecina una crisis terrible”, asegura Pelayo Díaz, que ha querido lanzar una pullita a los otros influencers que han decidido no apoyar a las marcas en tiempos de crisis, que es cuando más necesitan su apoyo y consideración. Vea la entrevista del estilista a ‘Europa Press’.