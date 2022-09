El anillo que luce ahora Tamara Falcó en su mano no puede hacerle más feliz. Tiene tres piedras, es abierto y especialmente singular, sin embargo, tal era su particularidad que muchos dieron por hecho que había sido creado por y para ella. Horas después de que su boda cope titulares se ha descubierto que nada más lejos de la realidad y es que pertenece a una firma italiana llamada Repossi, por la que ha tenido que pagar 14.500 euros, un precio que, por supuesto, no es apto para todos los bolsillos. Es una sortija serti sur vide en oro blanco, tiene tres diamantes y fue el escogido tanto por Íñigo como por su madre, Carolina Molas, quien le acompañó en un momento tan importante como este.

Se trata de una firma de alta joyería y según cuenta Jaleos, está compuesto por dos diamantes de 0,30 quilates cada uno y otro de 0,40. Aunque hay quien cree que no es una pieza cómoda debido a que puede engancharse de forma habitual, Tamara está encantada con este anillo del que no deja de presumir. Pero, ¿cuál es el significado de las tres piedras?, ¿por qué tiene tres y no dos o una? Según nos comentan a SEMANA desde una empresa de joyeros, los tres diamantes simbolizan la trinidad: cabeza, cuerpo y mente, así como el pasado, presente y futuro. Todas tienen el mismo tamaño, lo que deja ver que en este caso todas las patas de la mesa tienen el mismo peso e importancia.

Tamara Falcó está pletórica y tiene claros muchos de los detalles de su gran día, aunque un día después su prometido se haya visto envuelto en polémica. Íñigo Onieva ha sido visto en Nevada, supuestamente hace dos semanas según EDAtv, besándose con una chica que no es Tamara Falcó. Se asegura que fue en un festival que se celebró en el mes de septiembre, no obstante, se desconoce qué explicaciones tendrá el empresario sobre este preciso momento para su futura mujer, la marquesa de Griñón.