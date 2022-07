La princesa Victoria de Suecia cumple 45 años este 14 de julio. Pero ya ha empezado a celebrarlo la víspera. Anoche asistió a un concierto en la isla de Solliden, el tradicional refugio de vacaciones de verano de la Familia Real sueca, junto a algunos de los suyos. Entre ellos estaban su marido, Daniel Westling; la mayor de sus dos hijos, la princesa Estelle; además de sus padres, los reyes Carlos Gustavo y Silvia, y sus dos hermanos, el príncipe Carlos Felipe, con su esposa, la princesa Sofia, y la princesa Magdalena.

Una cita con la música para la que los ‘royals’ escandinavos se mostraron felices, sonrientes y muy cercanos. Vestidos con ropa informal, se sentaron en los asientos para disfrutar del concierto al aire libre, como parte de la programación veraniega.

Después de las restricciones a causa de la pandemia, al fin todos han podido volver a reunirse y continuar con esta tradición. Sobre todo en lo que se refiere a Magdalena, quien desde hace unos años reside con su familia en Miami.

Su marido, el financiero Chris O’Neill, y sus tres hijos, Adriana, Nicolas y Leonor, no asistieron en esta ocasión. Aunque los pequeños ya no son considerados Altezas Reales, por decisión de su abuelo el monarca, y por tanto no están obligados a una representación oficial, la princesa desea que sus hijos no pierdan las raíces con el país materno y viajan a Suecia cada vez que pueden.

Durante la velada se vio a la heredera Victoria y a su hija Estelle muy cómplices. La princesita ya tiene diez años y muestra un carácter muy abierto y espontáneo. Esta vez prefirió prescindir de las gafas de ver con las que había aparecido en una de sus últimas salidas públicas. La pequeña llevaba una chaqueta de estilo militar, vaqueros, el pelo suelto y hasta un coqueto bolso de paja. Oscar, su hermano menor, de seis años, tampoco apareció.

Victoria escogió un look boho, con vestido largo y zapatillas deportivas. En los últimos meses la heredera escandinava nos ha sorprendido en más de una ocasión con estilismos atrevidos, como en este en el que lució un fabuloso escote.

La niña en más de un momento se apoyó en el hombro de su mamá buscando cariñitos, a los que esta correspondió generosamente.

Gran parte de la familia acaba de pasar unas maravillosas vacaciones en Saint Tropez (tal y como publicamos en la edición de papel de SEMANA), que se ha convertido en uno de sus refugios veraniegos en el Mediterráneo. Poco antes, la reina Silvia viajó a Salamanca para compartir un congreso con la Reina Sofía. Ahora toca compartir unos días en Solliden como parte de una tradición que les encanta y hasta que recuperen sus compromisos oficiales.

Victoria de Suecia sopla hoy las 45 velas de su tarta, previsiblemente en una fiesta de carácter íntimo rodeada de sus seres queridos. Este último ha sido un año especialmente intenso para ella, sobre todo en lo referido a su matrimonio. Tras publicarse los rumores de crisis y hasta de inminente divorcio, la princesa y su esposo salieron al paso emitiendo un inusual comunicado en el que lo desmentían categóricamente. Tras doce años casados, su amor sigue fuerte y viento en popa…