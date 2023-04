Victoria Federica, en ropa interior

Desde que Victoria Federica de Marichalar diera el gran salto a la esfera pública como personaje, la hija de la infanta Elena no ha parado de cosechar titulares. La joven, de 22 años, se ha convertido en reclamo de firmas de moda y despunta como 'influencer' -tiene 234 mil seguidores en Instagram-. Siempre activa en las redes sociales, una de sus últimas publicaciones está dando mucho que hablar.

La sobrina de Felipe VI se ha dejado ver en actitud desinhibida durante una noche de fiesta con amigos. Su estilismo ha llamado la atención: un corsé lencero de encaje en color negro. Una prenda de ropa interior que dejaba al descubierto su abdomen y que conjuntaba con un pantalón denim. Un look en clave muy sexy que ha sorprendido a sus seguidores y es que hasta la fecha no la habíamos visto con estilismos tan atrevidos. En una de las siguientes historias de Instagram también la vemos ataviada con un mini top 'cut out', una de las tendencias que arrasan entre el público más joven y que acostumbran a llevar artistas de la talla de Rosalía o Nathy Peluso.

Victoria Federica, una joven apasionada de la moda

Fue en octubre de 2021 cuando la hija de la infanta Elena decidió abril al público su cuenta de Instagram. Desde entonces sus fans han ido en aumento, al igual que lo han hecho sus ofertas profesionales. La moda es una de sus grandes pasiones y es habitual verla en los desfiles de Alta Costura de París, también en Cibeles. Victoria Federica se ha convertido en unas de las nuevas royals que destacan por un estilo propio y muy personal.

La nieta favorita del rey Juan Carlos, así es como muchos la denominan, ha firmado en los últimos meses un contrato con una firma de moda española de aire bohemio, a lo que hay que sumar que desde que comenzara a ser invitada a comparecencias públicas su presencia en los photocalls se ha intensificado. Además, en la última etapa su vida no ha estado exenta de polémica, y es que ha cosechado críticas por su ritmo de vida. La última vez fue por cometer una infracción al volante mientras consultaba su teléfono móvil. Un vídeo que subió a Tik Tok su amiga quien iba de copiloto.