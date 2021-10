El chamán de las ‘celebrities’ ha regalado a la hija del rey Harald un valioso set de joyas formado por un anillo y una pulsera en oro con diamantes.

Fue en mayo de 2019 cuando se dio a conocer el idilio de la princesa Marta Luisa de Noruega con Durek Verrek, un chamán que la hace cada día más feliz. Aunque cuando empezaron nadie daba un duro por ellos, a medida que pasa el tiempo, su historia de amor se afianza. Y los gestos de romanticismo entre ellos se suceden día tras día, semana tras semana… El último gesto que ha tenido el gurú de la felicidad en las redes sociales ha sido un preciado obsequio: unas joyas realizadas con diamantes valoradas en unos 8.000 euros, según los expertos en piedras preciosas.

El chamán le ha regalado un anillo y una pulsera en oro y diamantes

Este costoso regalo llega en un momento dulce para la pareja y poco tiempo después del 50 cumpleaños de la hija del rey Harald y la Reina Sonia, quien celebró su medio siglo de vida con una fiesta por todo lo alto en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Es probable que las joyas de Durek a Marta Luisa sean un regalo con motivo de su aniversario. Ha sido el propio chamán el que ha revelado a la revista noruega ‘Se og Hor’ que ha sorprendido a la ‘royal’ con unas piezas creadas por Paige Novick. Esta diseñadora, formada en la Universidad de La Sorbona de París, trabajó un tiempo para la casa Chanel y emprendió camino en solitario con su propia línea de joyas en el año 2008.

Las joyas que ha regalado Durek a la hermana de Haakon de Noruega es un conjunto formado por un anillo de diamantes y otras piedras, así como una pulsera de diamantes. Ambas están realizadas en oro de 18 quilates. Las piedras proceden de la mina Argyle de Rio Tinto en Australia, la más grande del mundo y la principal fuente mundial de diamantes rosas de alta calidad.

Cuando Marta Luisa de Noruega cumplió su 50 cumpleaños, la Casa Real noruega publicó varias fotografías oficiales suyas en las que posaba muy sonriente… aunque para esa ocasión lucía joyas de la colección familiar. En las últimas semanas, Marta Luisa ha vivido días muy dulces. Porque además de la fiesta sorpresa que le preparó Durek en su mansión de Beverly Hills, pudo compartir con sus amigos y sus seres queridos una celebración muy familiar en Bygdoy Kongsgard, una villa situada en el noroeste de Oslo que suelen usar los Reyes de Norruega como residencia de verano.

Durek, a Marta Luisa: «Pasaré el resto de mi vida mostrándote mi amor»

A toda esa felicidad se sumaban las cariñosas palabras de felicitación del experto en esoterismo: “Feliz cumpleaños a mi reina, mi diosa, mi novia, madre y amiga. Me siento honrado de estar a tu lado en esta vida. Siempre me asombra tu belleza, tu sabiduría y tu gracia. Eres mi corazón de corazones, la estrella que brilla y me ilumina a mí y a tantos. Mi amor, te adoro y pasaré el resto de mi vida mostrándote mi amor y devoción”, le decía en las redes sociales.

Durek Verrek suele utilizar sus redes sociales con fines profesionales. En su perfil de Instagram es común que comparta contenidos relacionados con sus cursos y conferencias, basados en temáticas tan diversas como la sexualidad, el origen de la felicidad, el perdón, el narcicismo o los problemas con el ego… Sin embargo, ocasionalmente interrumpe este tipo de posts centrados en el desarrollo personal para proclamar al mundo su amor por Marta Luisa.

Una de las veces que la pareja lograba emocionar al mundo tuvo lugar en marzo de 2020. En pleno estallido de la pandemia, poco antes de que se decretara el cierre de fronteras y aeropuertos en Noruega, Marta Luisa sorprendía a su novio con un gesto romántico, y casi heroico, en plena crisis del coronavirus. Y tomó un avión desde Noruega a Estados Unidos únicamente para reunirse con él. Él, agradecido, le respondía con enorme gratitud.

«Sé que esta mujer me ama tanto como yo la amo a ella»

«El amor es más que palabras, es una acción, una declaración. Mi escena favorita de la película ‘Titanic’ es cuando Rose dijo: «Si saltas, yo salto» Eso es una declaración y una acción de amor. Este mundo tal y como lo conocemos necesita más acciones de amor, especialmente con todo lo que está pasando ahora. Menos odio, menos juicio, menos señalar con el dedo y mucho más amor, por favor. Mi amor, la Princesa Marta Luisa, apareció en mi puerta antes de ser cerrada«, escribía el gurú de las celebrities en su cuenta de Instagram.

En sus redes, Durek revelaba que Marta Luisa «literalmente voló a través del mundo para verme antes de que las fronteras del país cerraran. Sólo para verme antes de que ella no pudiese verme más, incluso si era sólo por dos días. Fueron los mejores dos días de mi vida para mí y mi familia. Cuando me sorprendió lloré como un bebé porque eso es amor para mí. ¡Actuar!». «Sé que esta mujer me ama tanto como yo la amo a ella. Demostrar actos de amor es mucho más grande que sólo decirlo. No hace daño lavar los platos o sacar la basura o sorprender a su amor con un regalo o darles un masaje. Haz algo inusual, como ir directo al aeropuerto con tus hijos sin maletas, sin nada y meterse en un avión sólo para ver a la persona que amas», añadía. De eso han pasado ya un año y medio. Y siguen tan enamorados como el primer día…