El embarazo de Meghan Markle continúa copando muchas de las noticias del panorama nacional e internacional. Si hace unos días no sabíamos dónde se encontraba su madre, Doria Rogland, en estos momentos tan importantes para su hija y al conocer que su relación era tan estrecha, ahora sale a luz cómo celebrará su padre, Thomas Markle, celebrará la llegada del bebé.

Thomas Markle ya tienes planes para celebrar el nacimiento del bebé

A pesar de que posiblemente Thomas Markle nunca llegue a conocer a su nieto, más que cualquier otra persona fuera de la Casa Real británica, él espera con mucha ilusión la llegada del pequeño. “Mi bebé va a tener un bebé. Fue un momento muy orgulloso. Estaba lleno de amor, alegría y felicidad tanto para mi hermosa hija como para mi yerno. Un nuevo bebé es una bendición y espero ver a una pequeña Meghan o un pequeño Harry”, contó recientemente en una entrevista.

La relación entre Meghan Markle y su padre es inexistente

A pesar de que en un principio, Thomas Markle iba a asistir al enlace entre los duques de Sussex, finalmente no fue así y la relación entre ellos no terminó como cabía esperar y ahora es nula. Fueron de tal magnitud los problemas entre padre e hijo que de hecho se filtró una carta que la propia Meghan habría escrito a su padre pidiéndole por favor que no hablara más en televisión ni concediera ninguna entrevista para hablar de ella.

Thomas Markle no conocerá a su nieto, según algunos medios

Algo que parece no importarle a Thomas Markle y sigue haciendo declaraciones al respecto, ante el inminente nacimiento del que será su nieto. De hecho, ya sabe cómo celebrará la llegada del bebé: tomándose unas cervezas a su salud y tiene previsto enviarle un regalo.

El regalo que el padre de Meghan le enviará

Un amigo del padre de Meghan ha declarado al periódico británico Express: “Está emocionado con la noticia. Ha pensado en enviarle un montón de cosas de bebés de Tiffany’s junto con una camiseta que ponga ‘Bienvenido a Tijuana’, o algo similar”, cuenta.

Meghan Markle está preparada para recibir a su bebé

Lo que está claro es que de momento Meghan Markle no quiere saber nada de su familia. Únicamente de su madre, Doria Rogland, que siempre se ha mantenido unida junto a su hija, a pesar de que en estos momentos no esté en Londres. Aún así, todavía tiene tiempo de coger un avión desde Los Ángeles y llegar a tiempo para el nacimiento de su nieto.