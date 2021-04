La Familia Real de Holanda celebra el 54 cumpleaños del rey Guillermo. Aunque son sus hijas las que acaparan el protagonismo…

Hoy se celebra el Día del Rey, es decir, el cumpleaños oficial de Guillermo de Holanda. Al marido de Máxima de Holanda le caen 54 años y ha querido festejarlo con un nuevo posado en familia. Hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de ver a los reyes con sus tres hijas y lo cierto es que la espera no ha decepcionado. Las princesas Amalia, Alexia y Ariane aparecen junto a sus padres luciendo sus mejores galas, en la puerta de su residencia de Huis ten Bosch y dispuestas a emprender viaje a la ciudad de Eindhoven, donde este año ha sido el aniversario.

La reina Máxima ha escogido para la ocasión un vestido de seda estampado con drapeados y mangas ampulosas a juego con su turbante. Muy de su estilo barroco y colorido. A su lado, sus hijas cada día más mayores. La heredera, de 17 años (cumplirá la mayoría de edad el próximo 7 de diciembre) lleva la voz cantante dada su posición, con blusa azul combinada con pantalón verde. Alexia, de 15, destaca con su minivestido con chaquetita corta en color nude. Y la benjamina, Ariane, que acaba de cumplir 14 años, llama la atención con su vestido midi en un potente azul pavo real o klein. Por supuesto, todas calzan tacones y van primorosamente maquilladas y peinadas, con sus largas melenas al viento onduladas con mano maestra. Tampoco les faltan bolsitos y carteras de mano con los que completar su estudiado look.

Sí, las niñas se hacen mayores. Tanto como para que ya estén a la altura de su madre. ¿O acaso su estilo clásico no lo llevaría la mismísima soberana? Lo cual produce cierto desasosiego. Máxima tiene 49 años y sus hijas son adolescentes. Están en una edad ‘complicada’ para vestirse, a medio camino entre la infancia y el mundo adulto, pero quizás las princesas han elegido un camino estético que todavía no les corresponde. Al menos para sus comparecencias públicas. No dudamos de que en privado apostarán por una moda más juvenil.

EL DÍA DEL REY

Sea como sea, la Familia Real de los Países Bajos ha vuelto a escena. Se han desplazado hasta el High Tech Campus de Eindhoven para celebrar el cumpleaños del monarca de una manera más reducida a lo habitual a causa de la pandemia, sin público en las calles. Allí hemos sido testigos de un momento muy simpático, cuando el rey Guillermo y su hija mayor han dado una vuelta en un pequeño coche descapotable. Ambos no pueden ocultar la complicidad que les une. También han participado en algunas actividades e incluso se han sentado en un plató para un programa especial que se ha retransmitido en streaming.

Después de muchos meses de ausencia en actos oficiales, agravados por la situación de la pandemia, las princesas Amalia, Alexia y Ariane al fin han podido mostrarse de nuevo ante su pueblo. Lo han hecho felices, sonrientes y vestidas para captar todas las miradas. Lo han conseguido. Hoy podemos decir que sí que le han robado el protagonismo a su carismática madre. A continuación, todas las fotos y detalles de este esperadísimo posado.