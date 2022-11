Está siendo una época muy difícil para la casa real holandesa, que ha visto como la heredera a la corona, Amalia de Holanda, se veía obligada a encerrarse en palacio por culpa de la mafia. La hija mayor de los reyes, Guillermo y Máxima de Holanda, se ha convertido en la víctima de graves amenazas de muerte por parte de la mafia, lo que le ha obligado a encerrarse en palacio por miedo a que se lleven a término lo que se le amenaza. Han sido sus padres, durante su visita oficial a Grecia, quienes han revelado cómo se encuentra la futura reina ante estos momentos tan convulsos para ella. «Está bien dadas las circunstancias», han respondido los reyes holandeses sobre el estado actual de su primogénita.

Ha sido su madre, Máxima de Holanda, quien ha hablado más largo y tendido sobre la actual situación que está viviendo Amalia, quien ha vivido con miedo durante las últimas semanas. La joven, que cumplirá el 7 de diciembre 19 años, tenía miedo de salir de palacio por si se llevan a cabo las amenazas. La reina de los Países Bajos asegura que la situación actualmente sigue igual y, que en algún momento, tendrán que tomar una decisión al respecto. «En algún momento tenemos que tomar la decisión sobre lo que vamos a hacer y cuánto tiempo tomará, pero por ahora va bien«, dice.

Amalia de Holanda tuvo que modificar su vida por las amenazas de la mafia

Máxima de Holanda ha reconocido que, como madre, le gusta que Amalia de Holanda esté en su casa. Sin embargo, es consciente de que «no es deseable para una jovencita de casi diecinueve años». Hay que tener en cuenta que la joven se encuentra en su época universitario pero, a pesar de ello, ha tenido que dejarla apartada momentáneamente y se encuentra alojada en la residencia oficial, el palacio de Huis ten Bosch. Pero, aunque la princesa Amalia no pueda salir de casa, sí que lo hace para acudir a las clases en la Universidad de Ámsterdam para continuar su formación en Política, Psicología, Derecho y Económicas. Esto le obliga a recorrer cada día los 70 kilómetros que hay de trayecto.

No es la primera vez que los soberanos holandeses se pronuncian al respecto. “Esas amenazas tienen consecuencias importantes en su vida. No puede salir. Es muy difícil para ella. No hay vida estudiantil para Amalia como la que tienen otros estudiantes”, confesaba hace unas semanas su padre, el rey Guillermo de Holanda, a la prensa sueca. Además, aprovechó para hablar de la valentía de su hija, que ha visto cómo la situación actual ha obligado a que cambie su forma de vida, además de sus rutinas diarias. «Estoy muy orgulloso de ella», decía al respecto. Sin embargo, como es lógico, sus padres están preocupados por el desarrollo que está tomando esta situación tan delicada.