Esta semana se ha sabido que el rey Guillermo de Holanda padece una dolencia que le impedirá afrontar en los próximos días sus compromisos de trabajo. El monarca se está recuperando de una neumonía, una enfermedad que hará imposible que viaje con su mujer, Máxima de Holanda, al viaje a Estados Unidos que tenían previsto hacer entre el 6 y el 9 de septiembre. Así lo han anunciado desde palacio a través de un comunicado oficial: «El rey no podrá unirse a la visita de trabajo a los Estados Unidos. La presencia de la Reina Máxima no se verá afectada».

«Su Majestad el rey Guillermo Alejandro no participará en la visita de trabajo a California y Texas del 6 al 9 de septiembre de 2022. Esta decisión se ha tomado por consejo de los médicos. El Rey se está recuperando de una neumonía y los viajes aéreos en este momento podrían impedir una recuperación completa. Los compromisos del Rey de los Países Bajos no se verán afectados por esta decisión y seguirán adelante según lo previsto, aunque en una escala más limitada», reza el escrito emitido por la Casa Real de los Países Bajos.

Ante la ausencia del monarca, a quien no le queda más remedio que permanecer en el país, será la reina Máxima quien represente a la Corona neerlandesa durante sus diferentes paradas en San Francisco y Silicon Valley (California), Austin y Houston (Texas). Sí la acompañarán algunos ministros de su país.

Según la prensa holandesa, el rey Guillermo no dejará el trabajo de lado. Continuará atendiendo sus compromisos desde su despacho, siempre que su estado se lo permita. «Según el Servicio de Información del Gobierno, viajar en avión puede ser un obstáculo para una recuperación completa de la neumonía. Según esta entidad, su trabajo en los Países Bajos puede continuar», destaca el diario ‘The Telegraaf’. Este mismo medio señala que hasta que no se restablezca la salud del rey, «no se harán nuevas citas» en su agenda oficial, «para que pueda invertir su tiempo para recuperarse».

El próximo lunes, la Princesa Amalia empezará sus estudios universitarios

La neumonía que padece Guillermo de Holanda tendrá otra consecuencia que afecta tanto a su vida profesional como la personal. Muy probablemente no pueda acompañar a su hija, la princesa Amalia, en su regreso a las aulas. La princesa heredera de Países Bajos comienza el próximo lunes sus estudios universitarios. Lo hará en Ámsterdam, en lugar de Leiden, rompiendo así una larga tradición familiar. Los Orange están vinculados con la Universidad de Leiden desde el año 1575, cuando se fundó esta facultad. No en vano, Guillermo Alejandro se licenció allí en Historia en 1993. No es la primera decisión radical que toma la futura reina. La princesa ha renunciado temporalmente al sueldo anual de 300.000 euros que puede recibir al cumplir los 18 años. También se ha comprometido a recurrir a los otros 1,3 millones para gastos personales y material «solo si incurre en altos costes» por actividades oficiales.