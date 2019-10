«Como hermanos se tienen días buenos y días malos». Con estas palabras sorprendía el Príncipe Harry al mundo entero al no rebatir, durante su entrevista más personal, los rumores que le enfrentan a su hermano, el Príncipe Guillermo, desde la llegada de Meghan Markle a su vida.

Los Duques de Sussex han decidido hablar claro sobre lo que están viviendo y esto ha salpicado directamente a la Corona Británica, que según medios británicos está viviendo con estupor la muestra pública que el matrimonio ha hecho de sus sentimientos.

‘As brothers you have good days, you have bad days’

Prince Harry says the ‘majority of stuff’ written about his relationship with his brother William is ‘created out of nothing’ and adds: ‘I love him dearly’ #HarryAndMeghan https://t.co/GWs5KfuovM pic.twitter.com/bW7GVALZR6

— ITV News (@itvnews) 20 de octubre de 2019