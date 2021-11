El gesto más humano de Máxima de Holanda con el que ha cautivado a todos

Máxima de Holanda triunfa allá donde va y se ha convertido en una de las royals europeas más inspiradoras. El pasado viernes, la Reina acudía a la nueva oficina central de AFAS Software en Leusden, una de las localidades de los Países Bajos, y durante su recorrido se paraba a hablar con varios empleados. En su visita, se ha acercado a una mujer, fotógrafa de profesión, y entre lágrimas se ha despedido de ella. Un gesto de lo más humano que ha sido aplaudido por todos.

En su llegada a la Leusden, Máxima de Holanda se fundía en un tierno abrazo con una mujer llamada Josee, fotógrafa del medio modekoninginmaxima.nl y que lleva años siguiendo a la Reina para fotografiar todos y cada uno de sus looks y outfits. «Te echaré de menos», le decía la madre de Alexia de Holanda visiblemente emocionada después de hablar y abrazar durante unos minutos con la señora. Un instante de lo más emocionante que ha sido captado por otra de las periodistas que se encontraban allí presentes, Josine Droogendijk, y que no dudaba en compartir en redes sociales, provocando que se hiciera viral a los pocos minutos.

Más tarde, era la fotógrafa quien explicaba que le habían diagnosticado cáncer de mama la semana pasada y teniendo en cuenta que las medidas sanitarias se iban a incrementar en el país no estaba muy segura si volvería a ver a Máxima de Holanda. Por ello, en ese momento, Josee quería agradecerle en persona a la Reina todo lo que había hecho por ella en los últimos años y lo mucho que había significado para ella en su vida. Un encuentro muy especial que quedará grabado para ambas en sus retinas. «Estoy muy contenta de que se haya grabado porque aún no me lo creo», comentaba Josee al medio holandés RTL Boulevard.

Como era de esperar, el vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales y diversos usuarios han aplaudido el gesto que ha tenido la Reina de Holanda con la fotógrafa. «Reina de corazones», «La Reina Máxima es una mujer encantadora, tiene los pies en la tierra y es muy sincera. Siempre es un placer verla en acción», «Nuestra reina es la más dulce», «Se ha olvidado del protocolo para darle un abrazo y prestarle atención a una seguidora, es la mejor», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.