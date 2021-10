Alexia de Holanda y la princesa Leonor comparten internado, el UWC Atlantic de Gales, que esta semana ha celebrado una fiesta ‘queer’

Este lunes en la noche, el nombre de Leonor se convirtió en Treding Topic sin motivo alguno. O eso era lo que pensamos. Al clicar sobre el nombre de la hija de los Reyes, Felipe y Letizia, pudimos ver el verdadero motivo por el que se había convertido en viral. Unas imágenes de Alexia de Holanda, quien comparte mismo internado con ella, en una celebración ‘queer’ habían desatado la polémica. Tanto la hija de los holandeses como nuestra heredera al trono estudian el bachillerato en el UWC Atlantic de Gales. Eso sí, desde su marcha de casa, sus actuaciones han sido muy diferentes. Destacando la última de ellas. Y es que se han filtrado unas fotografías de Alexia de Holanda disfrutando de una fiesta ‘queer’ organizada por el propio centro escolar, que la pasada semana celebraba unos días con diversas actividades para dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+.

Alexia de Holanda posa con poca ropa en una fiesta con motivo de la semana ‘queer’ de su internado

Estas imágenes fueron tomadas el pasado 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad en España y al que no viajó la princesa Leonor. El vídeo que se convirtió en viral se trata de un desfile inspirado en el mundo del cabaret que ha conseguido viralizarse en Internet mediante la red social TikTok. Además de unas fotografías en las que la hija de Máxima y Guillermo de Holanda aparecía disfrutando de esta fiesta, participando en dicha celebración y además posó con poca ropa. Unas fotos que se han distribuido por diferentes redes sociales y que no habría hecho ninguna gracia a la Casa Real holandesa, ya que incluso llegaron a un medio holandés, el ‘Ditjes en Datjes’.

El medio holandés que ha publicado las fotos se podría ver en un apuro con el Gobierno y la Casa Real

A este medio no le ha importado ni que la hija mediana de Guillermo y Máxima sea menor de edad, además de que no han temido al gobierno holandés, que siempre se ha mostrado muy recio con la imagen que se proyecta de su Corona. De hecho, hay que recordar que desde hace unos años, la Casa Real de Holanda hizo un pacto con la prensa de su país con el fin de garantizar que no se filtraran ni se hicieran públicas ninguna foto no deseada o comprometida de algún miembro de la Familia Real holandesa.

De hecho, el medio de comunicación se podría ver comprometido con la justicia ya que si se incumple este pacto podrían acarrear penas judiciales. Sin embargo, podría existir un vacío legal al tratarse de unas fotografías que se filtraron y compartieron en primer lugar por las redes sociales y no de un fotógrafo del propio medio. De momento, desde la Casa Real no han querido hacer ninguna declaración al respecto.