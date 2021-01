Elsa Pataky y Rossy de Palma, actrices españolas muy exitosas, será las protagonistas de la adaptación al cine de la ópera, Carmen, producida por Dimitri Rassam, marido de Carlota Casiraghi.

A pesar de que la industria del cine está siendo una de las más castigadas por la crisis del coronavirus, los empresarios siguen confiando en la recuperación del mismo y apuestan por seguir poniendo en marcha producciones cinematográficas. Es el caso de Dimitri Rassam, el marido de Carlota Casiraghi, que va a producir la adaptación al cine de la ópera ‘Carmen’, que va a ser dirigida por Benjamin Millepied, marido de Natalie Portman.

Pero en esta adaptación estarán dos de las actrices más conocidas de nuestro país. Elsa Pataky y Rossy de Palma serán las protagonistas de esta adaptación. Ambas están inmersas ya en este nuevo proyecto profesional, con el que por supuesto están muy emocionadas.

Hace apenas unas horas, Elsa Pataky compartía emocionada la noticia con una instantánea en la que aparecía junto a Rossy de Palma. «So happy to be #Working with this legend @rossydpalma and @melissabarreram and @paul.mescal in a beautiful project directed by @benjaminmillepied. Qué ilusión poder trabajar con esta pedazo actriz y este reparto @melissabarreram y @paul.mescal en un proyecto tan especial dirigido por @benjaminmillepied. #carmen«, decía emocionada.

Elsa Pataky y Rossy de Palma han coincidido ya en el set de rodaje

El rodaje de ‘Carmen’ se está llevando a cabo en Australia, donde precisamente vive Elsa Pataky con su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos. El marido de Carlota Casiraghi ya explicó que el motivo de hacer el rodaje allí es porque la incidencia del coronavirus ha sido muy leve. De esta forma, el equipo se mantiene seguro, sobre todo teniendo en cuenta que en otros países las consecuencias están siendo aterradoras.

De esta forma, las dos actrices españoles se unen con la propia Carlota Casiraghi, que estamos seguros que estará muy pendiente del nuevo proyecto profesional de su marido. El propio Rassam explicaba cómo estaba después de haber estado dos años trabajando en esta nueva producción: «Estamos encantados de ver cobrar vida a esta película de la mejor manera posible con Melissa y Paula, dos artistas talentosos, y el increíble apoyo de Rosemary, su compañía Goalpost, nuestro equipo y elenco, y por supuesto, la industria del cine australiano», comentaba Dimitri antes de empezar con el rodaje de esta adaptación cinematográfica.

Carlota Casiraghi está muy pendiente del nuevo proyecto de su marido

La última vez que vimos a Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam juntos fue el pasado mes de noviembre, cuando fueron fotografiados paseando por las calles de París. Ahora tendrán que permanecer separados durante un tiempo, por lo menos hasta que dure el rodaje de ‘Carmen’. Dimitri tendrá que estar instalado en Sidney, donde se rueda la película, y Carlota parece estar en la capital francesa, donde precisamente se dejaba ver en uno de los desfiles de la Alta Costura. Estuvo en el desfile de Chanel, donde también se dejó ver Penélope Cruz. Con Penélope Cruz trabajará también Dimitri Rassam, puesto que el marido de Carlota Casiraghi producirá la película ‘L’immensità’, dirigida por Emanuele Crialese, y que si no hay ningún imprevisto, se rodará este verano.