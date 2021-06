Preocupación por la salud de Charlène de Mónaco: la princesa confirma por qué no celebrará su aniversario con Alberto

El Palacio Grimaldi acaba de anunciar que los próximos días 1 y 2 de julio se festejará el décimo aniversario de boda de los príncipes Alberto y Charlène. Sin embargo, lo celebrarán separados. Y es que la princesa aún se encuentra en Sudáfrica recuperándose de una infección otorrinolaringológica que al final ha sido más grave de lo que se suponía. De hecho, esta misma semana la joven ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente. Ella misma, para acallar los incesantes rumores, ha emitido un comunicado en el que cuenta cómo se encuentra y la razón para ausentarse de tan significativo aniversario.

«Su Alteza la princesa Charlène de Mónaco está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos después de contraer una infección severa de oídos, nariz y garganta el pasado mayo. La última operación fue realizada ayer», asegura el mensaje publicado a través de la Fundación que lleva su nombre.

Por ese motivo los médicos le han recomendado que guarde reposo y que no viaje todavía fuera de Sudáfrica, su país natal, donde se encuentra. La princesa, de 43 años, había viajado allí en el mes de mayo para participar en una actividad solidaria relacionada con la conservación de la fauna salvaje.

Charlène también ha explicado lo difícil que está siendo la separación de su marido y sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, de 6 años. Este es el motivo por el que la princesa ha faltado en los últimos compromisos en el Principado. No estuvo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, tampoco ayer en las celebraciones de San Juan… En su lugar, el príncipe Alberto está apoyándose en sus pequeños, con los que estos días se está dejando ver en público más que nunca, procurando que no echen tanto en falta a su madre.

La propia Charlène se lamenta en su comunicado de este hecho: «Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio. Es difícil y me entristece. Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico. Él está siendo un apoyo increíble«.

El príncipe Alberto y los niños viajaron a principios de este mes a Sudáfrica para estar con ella. Entonces trascendió una fotografía celebrando el cumpleaños de una de las sobrinas de la princesa, en la que es su última imagen pública. Aunque parecía estar muy recuperada, lo cierto es que Charlène aún necesita cuidarse. «Mis conversaciones diarias con Alberto y con los niños me ayudan inmensamente a mantener el ánimo, pero echo de menos estar con ellos. Fue muy especial que mi familia me visitara en Sudáfrica recientemente y fue realmente maravilloso verles. Estoy deseando reencontrarme con ellos».

De momento tendrán que esperar. Según ha anunciado la Casa Grimaldi, el décimo aniversario de boda de Alberto y Charlène se verá reflejado en una miniserie de 10 capítulos que se emitirán a través de las redes sociales oficiales. Hace solo unas horas la propia princesa se adelantaba compartiendo un emotivo vídeo conmemorativo de sus diez años de matrimonio acompañado de este mensaje: «Feliz aniversario, Alberto. Gracias por la bendición de nuestros preciosos hijos».