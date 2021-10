La mujer de Alberto de Mónaco acaba de compartir la noticia más dura en sus redes sociales: su perrita Monte, a la que tanto quería, ha muerto tras ser atropellada.

Charlène de Mónaco lleva meses inmersa en la recuperación de la infección que sufrió y que le ha hecho pasar uno de los momentos más complicados de su vida. Cuando todavía no está recuperada, la mujer de Alberto de Mónaco acaba de recibir una terrible noticia. Y es que su perrita Monte, de raza chihuhua, ha muerto tras ser atropellada la pasado noche del lunes.

«My little Angel died last night, she was run over. I will miss you so much, Rest In Peace 💔» [«Mi pequeño ángel murió la pasada noche, fue atropellada. Te echaré muchísimo de menos. Descansa en paz»], escribe Charlène junto a una instantánea en la que aparece posando con su perrita, a la que da un tierno beso, demostrando lo mucho que la quería. La foto es antigua, de cuando disfrutó de la Navidad en Palacio. De hecho, el adorno que puso a su perrita Monte deja claro la época del año en la que se hizo la instantánea. En esa ocasión, Charlène lucía un arriesgado corte de pelo, con una parte rapada.

Esta misma imagen con su perrita la compartió el pasado 26 de diciembre de 2020 cuando quiso felicitar la Navidad a todos sus seguidores en las redes sociales. Junto a ella había también fotos junto a otros miembros de la familia real de Mónaco y otra en la que aparecía Alberto junto a sus mellizos, Jacques y Gabriella, frente a un árbol de Navidad.

Charlène de Mónaco se despide de su perrita tras ser atropellada

Charlène no atraviesa el mejor de los momentos. Ahora se ha tenido que despedir de su mascota desde la distancia. Y es que se encuentra recuperándose de su última intervención en Sudáfrica, país en el que se ha instalado para recuperarse tras ser operada hasta en tres ocasiones a consecuencia de una grave infección.

Alejada de su marido y de sus dos hijos hasta que vuelva a Mónaco, la exnadadora ha encontrado apoyo en otro hombre de condición real, el nuevo rey zulú Misuzulu kaZwelithini, con el que ha estado estrechando alianzas y del que se siente profundamente orgullosa y agradecida, como así ha destacado ella misma a través de una nueva fotografía en blanco y negro de su último encuentro en la que ha plasmado unas bonitas palabras: “Gracias por tu amabilidad y apoyo”. Un sincero mensaje que acompañaba de un emoticono de un corazón y la expresión ‘Bayede Nkosi”, que en la lengua africana zulú vendría a ser algo así como “saludos al rey”.

Está encontrando apoyo en otras personas que no son su familia

El mensaje no es lo que ha llamado poderosamente la atención de todos, sino lo que se encierra en la imagen. Un detalle que hace entender cómo está afrontando la princesa Charlène su lucha por recuperar la salud de una vez por todas tras meses de calvario. Se trata de un rosario que la exdeportista lleva colgado en su cuello y que demuestra que se ha entregado a la fe en tan duros momentos personales, marcados por problemas de salud y constantes rumores de divorcio del príncipe Alberto que incluso han sido confirmados por la tía del soberano monegasco