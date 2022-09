No es la primera ocasión en la que la hija de Charlene de Mónaco, fruto de su matrimonio con el príncipe Alberto, hace de las suyas. La pequeña, de siete años, parece ser un terremoto a tenor por las confesiones que ha realizado en más de una ocasión su orgullosa mamá. Esta vez, la sudafricana ha querido hacer partícipes a sus seguidores en redes de su última fechoría: coger las tijeras e improvisar con un peinado tanto para su hermano como para ella.

«¡¡¡Gabriella se cortó el pelo a sí misma y a su hermano!!!», exclamaba Charlene en su perfil de Instagram. No podía más que llevarse las manos a la cabeza incluyendo en el mensaje el emoticono que representa esta acción. Añadía que ambos estaban con muchas ganas de regresar al colegio este mismo lunes, 5 de septiembre. Seguro que su madre también agradecerá que retomen la rutina después de las vacaciones de verano. La mujer de Alberto de Mónaco ha acompañado este post de dos fotografías donde se observa cómo la niña se ha atrevido como improvisada peluquera.

Una travesura que repite la hija de Charlene de Mónaco

Hace unos meses, Gabriella de Mónaco sorprendió con un flequillo en forma de uve que dio mucho que hablar en su momento y que, por supuesto, llevaba su firma. Nuevamente ha deseado innovar en cuestión de peinado. Aunque ahora no solo ha querido cortar su cabello, también el de su hermano formando más de un trasquilón. En una de las imágenes, sonríe de forma pícara al objetivo de la cámara.

Tras una etapa muy complicada en cuestión de salud, la exnadadora ha vuelto a realizar una publicación en Instagram que se produce después de dos meses. Además, ha querido que sus hijos fueran protagonistas de este último post. Este verano ha servido para su recuperación de la grave infección de nariz, oídos y garganta que padeció. «Pasé por un momento difícil, pero tuve la suerte de ser apoyada y querida por mi esposo, mis hijos y mi familia. De ellos saqué las fuerzas», afirmaba recientemente durante una entrevista realizada en la revista sudafricana, News 24. «Mi vida diaria gira en torno a mis hijos. Han estado muy ocupados con sus actividades, como la vela, sus cursos sobre el medio marino, así como su primera toma de contacto con el buceo y el salvamento marítimo».

Asimismo confirmaba que estaba mucho más fuerte físicamente y que estaba retomando su rutina de forma gradual. «El camino ha sido largo, difícil y doloroso. No quiero ir muy rápido, pero hoy me siento más tranquila», añadía a la citada publicación. No solo ha empezado a ir al gimnasio, también a practicar su deporte favorito: la natación. Lo que se une a que comienza a recuperar su agenda oficial y esta cumpliendo con distintos actos.