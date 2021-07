Doña Menchu es feliz en su casita de Ribadesella, a solo 3 kilómetros del mar Cantábrico, y defiende su vida independiente, aunque los suyos sigan muy pendiente de ella. «Mi cumpleaños será un día normal», ha dicho en La Razón. «Ya me han felicitado todos y me han hecho todos los regalos en Madrid, donde pasamos la Nochebuena y la Nochevieja. Creo que vendrán mis dos ahijadas a casa. No espero más visitas. Es precioso cumplir esa cantidad de años y más en buenas condiciones».