Durante mucho tiempo se ha hablado de la dieta que realiza la Reina Letizia para cuidar su cuerpo y tener una figura delgada, pero tonificada a la vez. Ha habido muchos rumores acerca que come o deja de comer, si toma alcohol o no o incluso han llegado a asegurar que Letizia es vegetariana y no come carne. Algo que ahora podemos corroborar que no es verdad y es tan solo un mito.

Y es que a pesar de que su dieta es rica en verduras y fruta, durante su viaje a La Habana la reina Letizia ha disfrutado de los manjares cubanos, incluida la carne. Felipe y Letizia hicieron una escapada el primer día de su viaje y tomar un almuerzo privado en el Paladar del chef Iván Justo.

Los Reyes disfrutaron de un almuerzo privado en un Paladar cubano Los Reyes, que fueron fotografiados junto a los trabajadores del Paladar y el propio Chef, disfrutaron de un menú de lo más variado. Estaba compuesto por ensalada de cangrejo, croqueta líquida y el famoso lechón asado. Y sí, Letizia también disfrutó de ese manjar cubano. 7 Letizia tomó lechón asado Además, Iván Justo habló con el periódico El Mundo y aseguró que la monarca había disfrutado del lechón. «La Reina se mostró muy interesada por la comida sana y realmente nuestro lechón asado (cochinillo) no tiene casi grasa. Los guajiros cubanos siempre lo han comido y algunos cumplen 100 años», explicó al citado medio de comunicación. 6 Tras esta degustación, se confirma que Letizia sí come carne Con esta declaración, queda más que claro que Letizia también disfruta de la carne. Además, regó ese delicioso menú con agua con gas… y es que es cierto que la Reina no es muy dada a consumir bebidas alcohólicas en sus actos oficiales. Porque al igual que el resto de seres humanos, en sus salidas con amigas o familia probablemente disfrute de una copa de vino. 5 Tiene un cocinero especializado en su dieta Pero, ¿qué come habitualmente la Reina? Lo cierto es que ya se ha informado de que a disposición de la Familia Real trabaja un equipo de cocineros especializados en cocina macrobiótica para que su alimentación cumpla siempre sus principios, sin desviaciones que desvirtúen los resultados esperados. Pero, ¿qué es lo que ingiere? 4 ¿Qué es lo que toma la Reina? La dieta macrobiótica se basa en un equilibrio natural y sano de los distintos grupos alimenticios. Divide los alimentos en 'yang', aquellos cuya energía es considerada caliente, tonificante y contractiva como son los cereales, las legumbres, el pescado, la carne, la sal o las verduras de raíz. En contraposición, aparecen los alimentos 'yin', con energía fría, dispersante y debilitante, como son el azúcar, los lácteos, las frutas o vegetales como la patata, el tomate o el alcohol. 3 Muy preocupada por su alimentación Letizia se muestra muy preocupada por mantener una alimentación saludable, algo que quiere traspasar al resto de miembros de su familia. En todo momento trata de eliminar de su menú las grasas, las verduras o vegetales tratados con pesticidas y aquellos productos procesados que tienen escaso valor nutricional, pese a que estimulen al paladar de cualquier mortal. 2 ¿Pasa hambre la Reina Letizia para estar delgada? No. Aunque muchos hayan querido relacionar la figura de la Reina Letizia con algún trastorno alimenticio a lo largo de los años, lo cierto es que esta dieta macrobiótica, al estar centrada en alimentos considerados calientes, vivos y activos, lo cierto es que se mantienen activos en su organismo durante más tiempo. Por lo que la necesidad de comer no es tanta que, con esos otros alimentos grasos o procesados, que en cuestión de horas reclaman una nueva dosis. Es decir, si se come lo que el cuerpo necesita, no te pedirá más ingestas. Por eso, Letizia no pasa hambre, aunque quizá sí sienta gula por dulces prohibidos. 1 ¿Letizia es abstemia por su dieta? Se desconoce el motivo, pero lo cierto es que ha sido muy comentado a lo largo de los años los motivos por los que la Reina Letizia no termina nunca un brindis dando un sorbo a su copa. A principio de su relación con Don Felipe, sí que se le ha visto con una copa de vino frente a ella, pero lo cierto es que ya evita este tipo de estampas y no consume alcohol, ya sea por seguir las premisas de la dieta o, simplemente, por convicción personal.