La Reina Letizia eclipsa a la Reina Sofía en el posado 'oficial' en Mallorca

Es una de las tradiciones más esperadas de las vacaciones de la Familia Real española: el posado veraniego en Palma de Mallorca de los Reyes y sus hijas. Un momento en el que poder ver a Felipe VI, la Reina Leticia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía juntos, fuera de la oficialidad de sus actos públicos por separado y más allá de los muros infranqueables de Son Vent, su residencia independiente dentro del Palacio de Marivent. Sin embargo, llama la atención la fecha escogida para celebrar la importante cita: el mismo día, y casi a la misma hora, que la Reina Sofía preside un evento en Granada, uno de los poquísimos que incluye la agenda oficial.

Una coincidencia llamativa

Los monarcas y sus hijas hacían su aparición estelar a las 20:00 en los bellos Jardines de Alfabia, localizados dentro del conjunto de la sierra del mismo nombre, en el kilómetro 17 de la carretera que une Palma y Sóller. Mientras que el año pasado, la familia escogió la Cartuja de Valldemossa para su tradicional posado, erigido como palacio real de la dinastía mallorquina en 1309, esta vez se han decantado por este enclave de herencia hispanoárabe e influencia paisajística inglesa.

A la misma hora, Doña Sofía tenía un evento ya cerrado en Granada. La emérita presidía el acto conmemorativo del 30º aniversario del fallecimiento de su majestad, el rey Balduino de Bélgica. Casualidad o no, el compromiso se ha visto opacado inevitablemente por el posado real de su hijo y el resto de su familia.

El posado "oficial" más esperado de la Familia Real

Ningún medio de comunicación patrio ha querido perderse el posado de los Reyes y sus hijas. Se trata de una de las citas reales que mayor seguimiento recibe durante el año. Es una de las pocas oportunidades en las que se puede 'disfrutar' de la Familia Real al completo, muy relajada y cómplice, compartiendo sin tanta 'pompa'.

La Reina Letizia es consciente de la atención y el interés que suscita este momento de su familia, como ex profesional de los medios que se precie. No debe desconocer tampoco que las revistas de corazón cierran sus números semanales los lunes. Tiene sentido, por lo tanto, que no haya querido perder la oportunidad de que el posado reciba la cobertura que merece. Ahora bien, cabe recordar que se trata de una tradición y, por lo tanto, no se incluye en la agenda oficial de la Casa Real. Sin ir más lejos, se suele anunciar el mismo día que tiene lugar. De ahí que muchos se pregunten por qué se ha hecho coincidir con el acto al que ha acudido Doña Sofía en Granada que sí estaba programado desde la la semana anterior.

Los Reyes y sus hijas, llegada escalonada a Palma, y la 'espantada' de Sofía

El Rey Felipe VI aterrizaba el pasado miércoles en el aeropuerto de Palma, en solitario, y acudía a Marivent para reunirse con la Reina Sofía, conduciendo un cochazo Cupra Formentor de 53.000 euros. Como todos los veranos, la emérita desembarcaba la primera en la isla mallorquina para prepararlo todo. Lo hacía en compañía de su inseparable hermana, Irene de Grecia.

Hasta la llegada de la Reina Letizia y sus hijas, que tuvo lugar el sábado 29 de julio, el Rey Felipe VI aprovechaba el tiempo para disfrutar de unos días de regata en compañía de su círculo más intimo en la isla. A la Reina, en solitario, la pudimos ver en su primer acto oficial en Palma la noche del domingo 30. Espectacular, presidió la clausura del Atlántida Mallorca Film Fest, celebrado en el Centro Cultura la Misericordia, como ya es costumbre.

Un día después de la llegada de la Reina y sus hijas, Doña Sofía ponía rumbo a Granada para presidir el citado acto conmemorativo. La incertidumbre ahora es si la madre del Rey volverá a Marivent una vez culmine su compromiso en tierras granadinas.