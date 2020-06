Esta tarde, Sus Majestades han visitado el Museo del Prado, donde han presidido el acto de presentación de «Spain for Sure». Una campaña con la que el Gobierno pretende atraer a los turistas extranjeros y transmitir un mensaje de confianza una vez que nuestro país ha pasado ya la peor fase de la pandemia del coronavirus. El acto, celebrado en el Museo del Prado, ha tenido lugar tres días antes de que España abra sus fronteras con los países europeos del espacio Schengen, excepto Portugal.

Letizia, espectacular de rojo

La última vez que el Museo del Prado recibió una visita de un miembro de la Casa Real fue el pasado mes de noviembre, cuando la reina Letizia acudió en solitario para presentar la colección ‘Solo la voluntad sobra. Dibujos de Goya’. Entonces apostó por un original vestido camisero de estampado floral. En esta ocasión ha lucido un espectacular y favorecedor vestido rojo.

La divertida anécdota de los Reyes a su llegada al Prado

A su llegada a la pinacoteca nacional, el Rey Felipe VI ha hecho alarde de su sentido del humor ante las personalidades que les esperaban en la entrada del recinto. Entre ellos, la la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida o el director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faus. Cuando Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo del Prado, se le ha acercado con la intención de estrechar su mano, el monarca recordaba que no tendría reparos en saludarte, pero no se puede aún… «Te daría un abrazo, pero no podemos», decía. «Yo también te daría otro», añadía doña Letizia. «Te veo muy bien».

Los Reyes comenzarán un viaje por España el 23 de junio

Los Reyes serán los primeros en sacar partido a la apertura de fronteras. Ambos aterrizarán en las Islas Canarias el próximo martes 23 de junio, una vez que finalice el estado de alarma. Se trata de su primera parada de un viaje que los llevará por todas las comunidades autónomas de la geografía española y que durará durante todo el mes de julio. Con este viaje, los monarcas quieren apoyar la actividad económica, social y cultural en nuestro país. Además, aprovecharán para agradecer y reconocer en primera persona el esfuerzo que toda la sociedad está realizando para superar la crisis sanitaria originada por la pandemia.

Susanna Griso, maestra de ceremonias

Poco después de su llegada, los Reyes y los asistentes a la presentación se han dirigido al Auditórium. Allí ha tenido lugar el acto central en el que Susanna Griso, presentadora de ‘Espejo Público’, ha ejercido como maestra de ceremonias. Asimismo, se ha proyectado el anuncio que acompaña a ‘Spain for sure’, protagonizado por personalidades de muy distintos ámbitos: la cultura, el deporte o la gastronomía… Entre las personas que han prestado su imagen para apoyar esta campaña y proyectar la imagen de nuestro país a nivel internacional se encuentran Rafa Nadal, Pau Gasol, Carolina Marín, Fernando Alonso, Isabel Coixet, los hermanos Roca, Ferrán Adriá o Sara Baras.

Las palabras del rey en apoyo al turismo: «Juntos sabremos salir adelante»

Tras la proyección del video, don Felipe ha leído un discurso en el que recordaba que «el arte y la cultura son parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad y de nuestra condición humana, nos da prestigio y engrandece; por eso en épocas de gran dificultad también es refugio ─como ha quedado demostrado de tantas maneras, gracias a la tecnología y a la creatividad, durante el confinamiento de estos meses─ e incluso, fuente de inspiración para hacer grandes cosas en cualquier momento».

«El video que hemos disfrutado esta noche, y que enseguida podrán ver millones de espectadores dentro y fuera de España, es pues la mejor demostración de que con un objetivo común, cada uno desde su responsabilidad y su propia personalidad, somos capaces de lograr lo que nos propongamos», señalaba. «Cualquier iniciativa en este sentido contará siempre con el respaldo, apoyo y afecto de la Corona, firmemente comprometida y entregada a la proyección de España hacia el exterior y a la defensa de los intereses generales». Su alocución terminaba «con un renovado mensaje de confianza en el futuro. No ignoremos las dificultades y mantengamos la voluntad de mejora continua, para superarlas; y no olvidemos nunca que juntos ─con realismo y coraje─ sabremos salir adelante y colocarnos en el buen lugar que como nación nos merecemos».