Este lunes 3 de junio se conoció que el rey Juan Carlos había tomado la decisión de dejar España. Una determinación de la que se han hecho eco en todo el mundo.

A media tarde de este lunes 3 de junio saltó el verdadero bombazo. El rey Juan Carlos había tomado una decisión sin precedentes que consiguió dejar a todo el mundo apenas sin habla: ante su implicación en una investigación por supuestos delitos fiscales se va de España. Su decisión, enviada a su hijo Felipe VI mediante un comunicado de la Casa de Su Majestad del Rey, explicaba los motivos de su determinación. «Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España». Dicho y hecho, pues según se ha publicado, el Rey Emérito ya no se encuentra en nuestro país.

Así lo ha revelado Televisión Española. Desde este mismo lunes, día en el que se hizo pública su determinación, puso rumbo todavía desconocido. Es una auténtica incógnita el lugar que ha escogido el padre del rey Felipe de momento para fijar su residencia, no obstante, lo que sí se ha sabido es que su esposa, la reina Sofía, tiene la plena intención de permanecer en España. Ahora, concretamente, se encuentra en Mallorca, isla en la que tiene previsto pasar unos días de asueto y a donde, en algunos días, viajarán tanto los Reyes como sus hijas, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía. Será poco después de su llegada cuando se produzca la imagen más esperada de cada verano y esta no es otra que el posado de la Familia Real cuando llega esta época estival. Aunque esta estampa será distinta, ya que será la primera vez que posen ante la prensa después de que se haya hecho pública la drástica decisión del rey Juan Carlos.

Son muchas las preguntas que giran en torno a su paradero, pero la Casa Real aun no tiene pensado descubrir públicamente el punto del mapa en el que vivirá a partir de ahora. Tal ha sido el calibre que ha alcanzado esta información que, por supuesto, ha habido muchos medios de comunicación que lejos de España se han hecho eco de ello.

La noticia ha corrido como la espuma y los principales medios de comunicación se han hecho eco de la voluntad del emérito de hacer las maletas para alejarse temporalmente y, así, proteger a la Corona del escándalo. Los países vecinos han sido los primeros en dar la noticia. «Juan Carlos, ex monarca español sospechoso de corrupción, se exilia», ha titulado el diario francés ‘Le Monde’. «Sospechoso de corrupción y sometido a una investigación de la Corte Suprema, el ex rey de España Juan Carlos anunció su decisión de abandonar el país en una carta dirigida a su hijo, el soberano Felipe VI, hecha pública por la casa real el lunes 3 de agosto. No se han dado detalles sobre el país en el que se instalará», reza el diario galo. Este recalca que su marcha no es, en absoluto, una huida. «No se trata de un intento de evadir la justicia de su país, informó el abogado del antiguo monarca, Javier Sánchez-Junco Mans, precisando que Juan Carlos «tiene la intención de estar disponible para cooperar en la investigación», indica el artículo.

La prensa italiana habla de «exilio» del Rey Emérito. «España adiós, el exilio del rey Juan Carlos», encabeza el diario ‘Corriere della Sera’, uno de los más leídos del país. Este medio señala que la decisión «estaba en el aire después del goteo de noticias, indiscreciones, primicias periodísticas que en los últimos meses ha agravado cada vez más la posición de Juan Carlos de Borbón ante la opinión pública y ante la justicia». Y hace hincapié en que «el escándalo de los fondos negros depositados en paraísos fiscales, más aún que su larga y atormentada amistad con Corinna Larsen, de 56 años, ex esposa del príncipe alemán Johann zu Sayn-Wittgenstein, ha devastado su imagen», perjudicada por el «caso de fraude fiscal y blanqueo de dinero».

Por su parte, el rey Felipe ha respetado la decisión de su padre y, además, se ha mostrado muy agradecido por la misma. El comunicado de la Casa del Rey que vio la luz este lunes manifestaba que «Su Majestad el Rey le ha transmitido a S.M. el Rey Don Juan Carlos su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión» y añadió que «el Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico».

Así comenzó todo para el rey Juan Carlos

La decisión del rey don Juan Carlos llega después de meses ocupando todos los titulares de la prensa nacional e internacional. A principios de junio se conocía que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía la investigación sobre la construcción del AVE entre las ciudades de Medina y La Meca, en la cual está involucrada el monarca y que ya estaba siendo investigado en Suiza por un presunto caso de cohecho por unas comisiones ilegales que podrían haberse pagado por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas en el contrato del Ave saudí.

En la investigación, centrada en la Fase II de la construcción de la línea del ferrocarril, mucho han tenido que ver las declaraciones de la amiga del Rey Juan Carlos, Corinna Larsen. Esta ha asegurado que el monarca cobró comisiones por mediar en estas obras. La empresaria, que ha asegurado haber sido «amenazada de muerte», ha dado numerosos detalles sobre las cantidades que, según su testimonio, se ha quedado don Juan Carlos de manera ilícita: 80 millones de euros.