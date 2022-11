Este miércoles, el Rey Felipe VI no se ha perdido el partido de la Selección Española contra Costa Rica en el Mundial de Catar. Un partidazo más bien. Porque La Roja venció por un 7-0 al equipo del país centroamericano. Como suele suceder en estos casos, una vez que finalizó el encuentro, los jugadores celebraron por todo lo alto su victoria en el vestuario del estadio Al Thumama, con capacidad para más de 40.000 asistentes, donde se celebró esta cita deportiva. Y en la que el Rey Felipe VI vibró con la misma intensidad que los futbolistas por su éxito.

Vídeo: Twitter

El monarca, que viajó al país sin la compañía de Letizia, quiso felicitar a los ‘héroes’ de la noche. Empezó por el seleccionador, Luis Enrique, y luego se dirigió al resto. «¡Venga! ¡Seguid cantando, hombre!», les pedía, en tono distendido al entrar en el vestuario nada más terminar el partido. Contagiado ante la euforia del momento, no dudó en saludar muy efusivamente a todos y cada uno de los miembros de la Selección. Estaba encantado de poder compartir con ellos su alegría.

«Seguid haciéndolo igual», pide el Rey Felipe a los jugadores de la Selección

En el encuentro que tuvo con los futbolistas se mostró cercano al máximo. Y tan dispuesto a pasarlo bien como demostró en uno de los palcos del estadio desde donde vio el partido. «Todavía queda mucho campeonato», les ha recordado. «Seguid haciéndolo igual. En mi vida he acudido a un partido, sobre todo de la Selección, con un resultado así. Lo hemos disfrutado, como todo el mundo. El resultado es importante, pero ver jugar a la Selección ha sido una auténtica gozada. He disfrutado. No soy un experto, pero no he visto fallo alguno, el jefe dirá«, comentaba, con sentido del humor, tal y como adelanta el diario ‘Marca’. Luis Enrique apuntaba que, en efecto, pudo haber errores: «Alguno, alguno hubo».

Gran aficionado al fútbol, el Rey Felipe VI le transmitió a los presentes que había disfrutado muchísimo con el encuentro. «Ha sido una espectáculo. Empezar así da gusto», terminó diciendo. Antes de abandonar el vestuario, los jugadores le regalaron una camiseta de Gavi firmada por todos ellos.

Fue el pasado viernes cuando conocimos que el monarca tenía previsto trasladarse hasta Catar para acudir al partido inaugural de España. Casa Real anunció su viaje dentro de la agenda oficial de los Reyes para esta semana. Por tanto, este ha sido un viaje oficial hasta Doha después de su «encuentro privado» con el Rey Carlos III.

Este viernes, el Rey Felipe VI y su mujer, Doña Letizia, tienen previsto acudir a Valencia para presidir la entrega de la 34ª edición de los «Premios Jaume I» en la Lonja de los Mercaderes de la ciudad. Este acto supone el próximo -y último- compromiso oficial de la semana. El jueves, sin actos marcados en la agenda de la Familia Real, se toma el día libre.