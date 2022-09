El Rey Felipe ya está de vuelta en España tras asistir ayer al funeral de Estado de la reina Isabel II de Inglaterra. Pero mientras nuestro monarca voló más tarde desde Londres de regreso a Madrid, su esposa, la Reina Letizia, tomaba un avión rumbo a Nueva York. Eso le impidió acudir al último oficio religioso celebrado en Windsor. Por trabajo, eso sí.

También el trabajo ha reclamado de nuevo a Don Felipe, quien hoy se ha desplazado hasta la localidad madrileña de Alcalá de Henares para encontrarse con Rafa Nadal.

​Su Majestad ha entregado al tenista el Premio Camino Real, otorgado por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que reconoce el trabajo profesional de los españoles que, de forma destacada y ejemplar, proyectan y potencian la positiva imagen de España en Estados Unidos.

Nadal cumple con todos esos requisitos y más. Convertido en nuestro mejor deportista de la historia, el joven mallorquín también es una persona muy querida para la Familia Real española a nivel personal. Sobre todo para el Rey Juan Carlos, a quien precisamente hemos visto estos días junto a Doña Sofía en Londres.

El emérito, un gran aficionado a la raqueta y activo practicante cuando no se lo impedían sus problemas de movilidad, no ha dudado en viajar a miles de kilómetros para acudir a varios de los torneos en los que ha competido el tenista. Siempre animándole y disfrutando de su juego.

Pero, además, su relación se extiende al mundo privado. Más de una vez Don Juan Carlos y Rafa Nadal han quedado a cenar y han trascendido sus encuentros en la intimidad, compartiendo risas y anécdotas sin importar su gran diferencia de edad.

Los Reyes eméritos estuvieron invitados a su boda con Mery Perelló, el 19 de octubre de 2019, y antes el matrimonio real también visitó las instalaciones del centro deportivo que tiene Nadal en su pueblo, Manacor.

Esta complicidad también se extiende al Rey Felipe. Desde la Casa Real siempre apoyan cada actuación deportiva del tenista y celebran sus éxitos como el resto de los españoles.

En esta ocasión, el monarca estaba encantado de galardonar al mallorquín. Ni un atisbo de fatiga tras los dos últimos intensos días pasados en Reino Unido con motivo de las exequias de Isabel II. De un compromiso triste a otro muy feliz.

No dudamos incluso de que habrá felicitado a Nadal por anticipado ante su próxima paternidad con su esposa, Mery Perelló, y cuya recta final del embarazo está siendo algo complicada, motivo por el cual el tenista ahora ha aparcado un poco sus compromisos profesionales. Incluso puede que le haya trasladado noticias del Rey Juan Carlos tras verse en Londres…

En su discurso, el Rey se ha referido a él como «querido Rafa», lo que da idea de su relación. «Su impecable e intachable actitud es un ejemplo no solo en el ámbito deportivo. Además, a través de su Fundación se desarrollan proyectos para que niños y adolescentes puedan tener mayores oportunidades para un futuro prometedor», ha dicho.

«Qué decir del premiado que no se haya dicho ya en tantas ocasiones, desde que comenzó su carrera. He de reconocer que es muy complicado no caer en la repetición. También es necesario insistir en las felicitaciones y el reconocimiento a un deportista estelar que se mantiene humilde y sencillo, pero con ambición de seguir trabajando por mejorar… Y de hacerlo sin dejar de disfrutar. Sabemos que pronto aprendió a manejar el sufrimiento físico y a no perder el temple y la concentración», ha añadido.

Por último, Don Felipe ha destacado: «Es un deportista y una persona muy excepcional, que siempre ha representado y sigue haciéndolo con mucho orgullo a España. Tuve ocasión y la suerte de verlo in situ en la última final de Roland Garros. Es una maravilla verle competir y disfrutar con ello». En sus palabras no ha faltado un deseo: «Espero, querido Rafa, que esta no sea la última».

Rafa Nadal se une así a los anteriores premiados: el tenor Plácido Domingo, el cardiólogo Valentín Fuster, el jugador de baloncesto Pau Gasol y el actor Antonio Banderas.