Una tradición con sonadas excepciones

Desde que don Felipe asumiera la Jefatura del Estado en 2014, correspondía por tradición a los nuevos monarcas inaugurar cada año la temporada en el Real. No lo hicieron en su primer año, ni tampoco en el último, debido en este caso por la dedicada situación política del país. Sin embargo, no fallaron los dos del medio, igual que no lo van a hacer esta noche.