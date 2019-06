El fondo de armario y el joyero de la reina Letizia tienen cabida no solo para piezas de prêt-à-porter, sino también para el low cost, y más desde que hace cuatro años sigue los dictados de su estilista, Eva Fernández, que ha sabido darle un toque chic a los looks de doña Letizia. Algo que le ha supuesto a nuestra reina, alzarse en la lista de una de las mujeres más elegantes y con estilo del panorama internacional. Y por lo tanto también, una de las más plagiadas. Y es que no sólo las celebrities copian los estilismos y los complementos de la soberana, otras ‘royals’ también se han fijado en el nuevo estilo de doña Letizia luciendo looks similares.

La Reina Letizia rescata su pantalón de la polémica, pero con versión sobria