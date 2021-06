La Reina Letizia dará la bienvenida a un nuevo sobrino tras desvelar SEMANA el embarazo de su hermana Telma. Hasta ahora ha ejercido de tía con sus dos sobrinas, Carla y Amanda.

La revista SEMANA informa en nuestro nuevo número de una de las grandes exclusivas del verano: el embarazo de Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia. A sus 47 años, la joven está esperando su segundo hijo y el primero con su actual pareja, el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar. Después de más de dos años de relación, ambos han decidido ampliar la familia (él tiene otros dos hijos de su primer matrimonio con la violinista del grupo The Corrs). Esto significa que van a hacer tía de nuevo a la Reina de España, quien de momento tiene dos sobrinas. Así que es hora de hacer un repaso a su papel como tía.

En su caso, esta es una faceta que mantiene en la más completa intimidad. Sus sobrinas son Carla Vigo, la única hija de su malograda hermana menor, Érika Ortiz (fallecida en 2007), que hoy tiene 20 años; y Amanda Martín, de 13 años, fruto de la relación de Telma con el abogado toledano Enrique Martín Llopis.

No tenemos una sola imagen pública actual de Doña Letizia con sus sobrinas. Y tampoco es que abunden en el pasado. Nos tenemos que remontar a su boda con el entonces Príncipe Felipe, en 2004, cuando la pequeña Carla, con solo tres años, ejercía de damita de honor en el cortejo nupcial. Pero eso no quiere decir que no exista relación entre ellas.

La joven aseguraba en una reciente entrevista para SEMANA cómo vivía el ser una chica normal y además la sobrina de la Reina: «Ya me he acostumbrado, pero es muy raro, porque a lo mejor un día estoy en un sitio muy especial, elegante y vestida de largo; y luego en el mismo día quedo con mis amigas del barrio y me pongo un chándal. Paso de un mundo elitista a otro muy diferente, que es donde vivo».

Carla, una actriz y cantante en ciernes, ha aprendido a ser igual de discreta al hablar de su tía. Algo parecido a un código de silencio rige en sus maneras ahora que ha decidido pertenecer al mundo artístico. Sabe que a la Reina Letizia no le gustaría que desvelara aspectos netamente familiares. «Entiendo que hay ciertas cosas que no puedo decir en público. Yo lo he asumido y he decidido que no hablo de nadie de mi familia porque a mí tampoco me gustaría que ellos hablasen de mí», cuenta.

Amanda vive actualmente con su madre y su pareja en la urbanización de El Soto de La Moraleja (Madrid), después de haber residido diez años en Barcelona, donde trabajaba Telma Ortiz. En 2019 se mudaron a la capital para iniciar su vida en común con Robert Gavin Bonnar. En septiembre de 2020 Telma dejó su trabajo por «asuntos personales». Probablemente tenía en mente emprender esta importante aventura personal.

La Reina Letizia estuvo muy pendiente de Carla tras la pérdida de su madre a tan temprana edad (con seis años) y, aunque la joven ha vivido con su padre, el escultor Antonio Vigo, lógicamente ha seguido sus pasos con el tierno recuerdo de su hermana. Pero el hecho es que Carla ya vuela sola y parece muy independiente respecto a los palacios y las cosas de la realeza.

Se sabe que ambas mantienen contacto con sus reales primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, aunque siempre, como decimos, es de puertas para adentro con encuentros en La Zarzuela más o menos habituales. Quizás con Amanda se ven con más frecuencia, precisamente por la cercanía en edad y más ahora que esta vive en Madrid. La niña guarda un extraordinario parecido con sus primas; es espigada y con larga melena rubia.

Letizia y Telma ejercen están muy unidas como hermanas, lo cual también favorece la fluidez en el trato. Tras la gala de los Premios Princesa de Asturias de 2019, haciendo una notable excepción, la Reina y Telma posaron juntas acompañadas por Leonor y Sofía y el abogado irlandés, en la que fue su presentación oficial por todo lo alto en el círculo de la Familia Real.

Las nuevas fotografías que publica nuestra revista (durante una salida a un restaurante de Madrid) ya dejan poco lugar a las dudas: Telma presume de una incipiente barriguita y lleva sus primeros modelos ‘premamá’. Siempre ha tenido una figura muy delgada, pero ahora Telma exhibe una nueva silueta y su cintura ha subido hasta debajo del pecho, síntoma innegable de su estado.

Lo que no dudamos es de que este nuevo embarazo habrá llenado de alegría a toda la familia Ortiz Rocasolano. Un bebé siempre es bienvenido y más, como según parece, si ha sido tan deseado. La Reina Letizia se prepara ya para dar la bienvenida antes de fin de año a una nueva sobrina… o sobrino.