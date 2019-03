4 ¿Qué impresión le dio Letizia?

Letizia le conquistó, eso no lo duda: “Es muy simpática”, explicaba Mirtha Legrand, que asegura que rompió el protocolo cuando se acercó a ella y le preguntó si podía darle un beso: “Ella aceptó con buen grado y dijo que estaba encantada. Nos dimos un beso y la saludé con un ‘hasta pronto’. Cuando me estaba yendo me dijo ‘adiós, señora, adiós’. Así fue. Muy simpático todo”.