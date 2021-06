La Reina Letizia manifiesta su «dolor y tristeza» por la muerte de las niñas de Tenerife

La Reina Letizia ha aprovechado su presencia en la clausura del encuentro Santander Womennow 2021, en Madrid, para referirse a los últimos y terribles asesinatos de menores a cuenta de la violencia machista. Cuando ha subido al estrado para pronunciar unas palabras, la esposa del Rey Felipe VI no ha podido evitar mencionar este terrible hecho y al tiempo mandar su cariño y solidarizarse con las familias de las víctimas.

«Es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una menor de 17 años asesinada en una localidad de Sevilla. No creo que haya nadie que no intente ponerse en la piel de todas las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas», ha dicho Doña Letizia con la voz algo quebrada.