Los Reyes Felipe y Letizia siguen muy de cerca la gestión de la crisis sanitaria a consecuencia del coronavirus. Hemos visto a los dos monarcas desde su respectivos despachos preocupándose por cómo evoluciona la pandemia, además de verlos en la primera línea, como fue el caso de la visita de hace unos días de ambos Reyes al centro de emergencias del 112 de Madrid. Como en cada acto público, una de las cosas en la que más se pone la lupa es en la vestimenta de la Reina Letizia, siempre apostando por tendencias.

Letizia opta por tonos neutros y un uniforme working girl

Algo que ha dejado de lado durante sus última apariciones. Y es que desde que la hemos visto en su despacho de La Zarzuela o en el de su marido, el Rey Felipe, ha optado por looks muy sobrios y de ejecutiva. Sus looks han estado compuestos por trajes de chaqueta combinando americanas, pantalón sastre y mocasines. Todo (casi) en la misma gama cromática. Y no solo durante estas apariciones de Zarzuela, también durante la única que ha tenido desde que se decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, que tuvo lugar en el centro de emergencias del 112 de Madrid. La única diferencia entre unas apariciones y otras ha sido el calzado; mientras que en casa para teletrabajar apuesta por la comodidad de unos mocasines; en su visita no se bajó de los stilettos, unos zapatos inseparables para la Reina. Aún así, Letizia marca mucho la diferencia con el estilo que han adoptado otras royals para hacer frente a esta gestión con el coronavirus.

Otras royals europeas optan por más colores y tendencias

Mientras que la Reina Letizia ha optado por un uniforme muy de working girl sin apenas notables cambios en su vestuario en cada aparición, otras royals, como por ejemplo, Máxima de Holanda ha seguido llenando cada acto público de color, de extravagancias y de un poco de alegría dentro de lo posible en esta emergencia sanitaria a la que nos estamos enfrentando todo el mundo. Si Letizia apuesta por tonos oscuros, no solo la Reina holandesa le pone toque de color; también lo hace Kate Middleton o Victoria de Suecia, entre otras royals que analizaremos a continuación. Y es que parece ser que Letizia apuesta por la discreción, por un perfil bajo y por los tonos neutros para hacer frente a la Covid-19.

Y es que a pesar de que todos nos encontramos confinados en casa, las royals también están trabajando, en algunas ocasiones de manera presencial y otras a través del teletrabajo (una nueva forma de trabajar a la que nos estamos acostumbrando muchos a hacer). Y a raíz de su trabajo podemos ver los estilismos que llevan tanto dentro de casa como para hacer frente a la gestión del coronavirus. Y es que existe bastante diferencia entre Letizia y el resto de royals europeas.