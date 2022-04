En muchos colegios españoles, este viernes ha sido el último día de clases con motivo de las vacaciones de Semana Santa. El calendario escolar se pone en pausa para disfrutar de esta semana de descanso para los más pequeños de la casa. Sin embargo, en el Reino Unido todavía quedan unos días para tomarse unos días de asueto. No será hasta el próximo jueves 14 de abril cuando oficialmente empiecen sus vacaciones de primavera. Será entonces cunado la Princesa Leonor pueda regresar a España de su estancia en Gales, donde está cursando el bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College.

El próximo jueves, la Princesa Leonor regresaría a Zarzuela

Lo más predecible, viendo las pautas que está siguiendo durante sus anteriores etapas de vacaciones, es que Leonor tome un vuelo desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres, hasta Madrid el jueves en la noche. Estará acompañada únicamente por sus escoltas. Tras el vuelo se reencontrará con sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la Infanta Sofía. Además, en esta ocasión podremos volver a ver a la heredera al trono en un «significativo acto público», tal y como adelanta ‘Vanitatis’.

Las primeras vacaciones de la Princesa Leonor coincidieron los Premios que llevan su nombre y se celebran en Asturias. Fue la primera vez e vimos a la heredera a la Corona tras su marcha al extranjero para cursar sus estudios. Fueron unos días de vacaciones repletos de actos oficiales. Apenas dos meses después, la hija mayor de los Reyes disfrutaba de las vacaciones de Navidad. Sin embargo, en esta ocasión no tuvo ninguna aparición oficial y ni siquiera una escapada privada con su familia que trascendiera, algo que sí ha ocurrido en otras ocasiones.

La Casa Real es conocedora de lo que nos gusta saber cómo va creciendo la heredera al trono. Por este motivo, tal y como adelantan al citado medio, en esta ocasión han preparado al menos un acto oficial para Leonor del que de momento no se conocen muchos detalles. Ni el lugar ni la fecha ni la hora. Por cuestiones de seguridad, prefieren no desvelar muchos detalles hasta que ellos vean conveniente y tengan todo bien atado.

Las vacaciones de Leonor coinciden con la Semana Santa en España

Precisamente, el próximo jueves arranca la Semana Santa en nuestro país tras dos años de parón por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Serán sus vacaciones de primavera y coincide con esta fecha tan señalada en nuestro país, que le permite además pasar más tiempo con sus padres y su hermana. Los Reyes han vaciado su agenda. Como hacen cada semana desde el departamento de comunicación de la Casa Real, han mandado la agenda y se puede ver claramente que no tienen ninguna cita: «Sin actividades oficiales con cobertura informativa», detallan.

Lo que todavía se desconoce es si los Reyes junto a sus dos hijas viajarán a Palma de Mallorca. Desde hace dos años no acuden a la tradicional Misa de Pascua de domingo de Resurrección. Se esperaba que este año se produjera la habitual foto de la Familia Real a las puertas de la Catedral de Mallorca, pero según adelantó el Diario de Mallorca, «no está previsto». A pesar de esto, no es una decisión definitiva, ya que su presencia en este acto no se encuentra dentro de la agenda oficial de Casa Real, tal y como hemos podido ver en la agenda que ha emitido Casa Real este viernes, como viene siendo habitual.

La Princesa podrá permanecer diez días en casa

Este jueves 14 de abril cuando el UWC Atlantic College de el pistoletazo de salida a sus vacaciones de primavera. Una época estival que durará diez días, por lo que el domingo 24 de abril será el último día de estas merecidas vacaciones. Estos días coinciden con la Semana Santa. Durante esta semana y pico se espera que la Princesa Leonor regrese al Palacio de La Zarzuela para reunirse con sus padres y su hermana, la infanta Sofía. Será el momento perfecto para charlar, intercambiar confidencias y que la adolescente dé todos los detalles sobre su estancia en el internado de Gales. Aunque de momento en agenda no hay ningún acto, parece que en esta ocasión sí que están organizando algo para que podamos ver a la heredera a la Corona.

