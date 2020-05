El confinamiento nos está permitiendo conocer a nueva Victoria Federica. La joven está pasando el confinamiento con el que es su pareja desde el pasado verano, Jorge Bárcenas, y uno de sus mejores amigos, Ángel Rodríguez-Avial Colodro, en la finca que este último posee en Villacarrillo, una localidad perteneciente a Jaén. Allí han estado recluidos durante varias semanas, pero poco a poco se van despejando ciertas restricciones, por lo que los tres tratan de adaptarse a la nueva normalidad con diferentes planes. Si bien hace algunos días hicieron una reserva en la peluquería, un instante del que SEMANA te ofreció, en exclusiva, todos los detalles, pues conocimos sus confidencias en el salón, ahora te mostramos la última ruta por la que se han decantado para desconectar.

Enfundados en ropa cómoda y deportiva, ‘Vic’, el DJ y Ángel optaron por pasear por la ruta de senderismo de La Osera, situada en Villacarrillo. Uno de los lugares con más encanto de toda la Sierra de Las Villas y que está situada al este de Mogón dentro del Parque Natural de Cazorla en el que disfrutaron de naturaleza y miradores únicos, cuyo colofón final era la cascada de Osera. De hecho, Ángel ha sido quien ha compartido parte de estos instantes en su Instagram. En sus stories se evidencia a la perfección la conexión que él y Victoria Federica mantienen y la amistad tan férrea que les une. Bromean, bailan y hacen gestos mirando a cámara que demuestran que están absolutamente relajados desde que se encuentran instalados en ‘El Derramadero‘, la finca donde están pasando el confinamiento.

Mucho menos activo se muestra en estos vídeos Jorge Bárcenas, quien apenas hace caso al teléfono de su amigo, mientras Victoria Federica y Ángel se abrazan o cuando la hija de la infanta Elena muestra su sorpresa ante esta ruta que tiene tantos admiradores y de la que, seguramente, ya sea fan. Fue este miércoles cuando decidieron dar un giro a su día y optaron por algo diferente tan solo acompañados de unas pipas, pero sobre todo de un gran espíritu aventurero con el que llegaron hasta la guinda del pastel: la cascada. Un día cargado de paisajes insuperables y que ha permitido a los tres respirar aire fresco, un gesto con un valor incalculable dada la crisis actual.

El look de Victoria Federica

Para esta excursión Victoria Federica hizo gala de su naturalidad y con únicamente unos leggins negros, una camiseta blanca que tiene un gran logo en su parte trasera que corresponde al nombre de ‘Viaja Way‘, unas deportivas y sin una gota de make up, inició su idílico día. Esta marca se corresponde a una creada por el Grupo Barceló, a través de su agencia de viajes B de Travel Brand y que está orientada al público joven, y la cual luce en muchas publicaciones su amigo Ángel en su perfil de Instagram.

Sus charla en un salón de peluquería

Hace tan solo unos días descubrimos esta noticia en SEMANA. Como el resto de clientes, los tres pidieron cita previa para cortarse el cabello en un sitio de confianza. Las puertas de las peluquerías habían estado cerradas a cal y canto durante el confinamiento, por lo que rogaron un hueco, aunque fuera a última hora. Casi a las diez de la noche se acercaron a ‘Peluquería Abigail‘, instante en el que su propietaria vio entrar por la puerta a Jorge Bárcenas, Victoria Federica y su amigo Ángel. Abigail, que así se llama su dueña y peluquera, no pudo evitar sorprenderse. «Victoria Federica no se hizo nada en el pelo, solo vino a acompañarles a ellos. Es una chica súper sencilla, de hecho, yo le he ofrecido un tratamiento en el salón para que se lo haga cuando ella quiera, aunque aún no ha venido. Me parece una chica muy respetuosa y muy agradable», aseguró Abigail a SEMANA en exclusiva.

Eso sí, ejerció como asesora de imagen de su pareja y le dio consejos abiertamente sobre su corte de pelo. «A ella se le nota que, aunque tiene mucho estilo, quizás le da más igual su cabello. Sin embargo, estuvo muy pendiente del corte de su novio. Ella le asesoró porque él le preguntaba ‘¿Así Victoria? ¿Tú qué dices?’ y ella decía ‘no…córtate un poquito más’. Estuvo detrás de él como asesora de imagen de Jorge», comentó Abigail.

Minutos después la joven hizo gala de su naturalidad, reveló cómo estaba siendo esta etapa alejada para ella e inclusive aceptó una fotografía para las redes sociales de la peluquería. «Le pregunté qué tal en el pueblo y me dijo que muy bien. Le pedí hacerme una fotografía con ella y fui yo quien le pedí que nos quitáramos las mascarillas para que se nos viera a ambas porque me hacía mucha ilusión. Guardamos la distancia de seguridad y en ese momento solo estábamos nosotros solos en la peluquería. Es muy cercana y tiene una educación tremenda», reveló Abigail a SEMANA.