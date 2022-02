Después de unos días sin aparecer públicamente, Pablo Urdangarin se ha dejado ver otra vez. En medio de un revuelo mediático que no cesa, el hijo de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina acaba de sorprender con sus declaraciones. Y es que el que se ha convertido en el portavoz de la familia acaba de comentar que no descarta una reconciliación entre sus padres: «Yo creo que sí, sería lo normal», reconoce.

El hijo de la Inffanta Cristina e Iñaki Urdangarin reconoce que sus hermanos y él mantienen la esperanza de volver a ser una familia unida: «Sí, ojalá». Las imágenes publicadas por una revista en la que se ven a su padre de la mano de Ainhoa Armentia han sido recibidas como una bomba en la familia, aunque ahora Pablo espera que pronto puedan volver a ser una familia unida a pesar de las circunstancias.

En cuanto a si su madre viajará hasta Barcelona para estar con él, Pablo asegura no estar al tanto, aunque le encantaría: «Eso no sé no estoy seguro, ojalá que venga». Y es que se muestra menos hablador cuando le hacen otras preguntas, algo que hace para mantener la privacidad de su familia, que atraviesa un momento delicado.

Pablo Urdangarin, esperanzado con una reconciliación familiar

Vídeo: Europa Press.

El joven siempre se ha mostrado muy cercano con la prensa y no ha dudado en contestar las preguntas más comprometedoras. Hace unos días dejaba claro que ni él ni sus hermanos tenían problemas en conocer a Ainhoa Armentia si surgiera la oportunidad. «No sé, si se da la oportunidad, no tengo inconveniente en conocer a Ainhoa Armentia». El hijo de Iñaki y de laInfanta Cristina parece con esta frase querer acercar posturas con la que es la nueva pareja de su padre.

Además, ha querido dejar claro que ni él ni sus hermanos conocen todavía a Ainhoa. «No, no, la verdad es que no creo que nadie la haya conocido», desvelaba sin querer añadir nada más al respecto. Pero se mostraba totalmente abierto a dar el paso de conocerla si se presenta la oportunidad: «Si surge la ocasión sí», decía rotundo.

A pesar de lo ocurrido, parece que los hijos de Iñaki Urdangarin no cierran la puerta a conocer a Ainhoa Armentia, la nueva ilusión de su padre, con el que por supuesto, tienen una buena relación. Lo cierto es que están siendo unos días muy duros, sobre todo para él, que sigue haciendo su vida. Esto lo ha convertido en objetivo de la prensa, a la que atiende siempre con simpatía: «Hola, todo bien, gracias. Estoy llevando todo esto bien, ya estoy acostumbrado a la presión mediática la verdad. Es lo que hay. Estamos todos bien y contentos», decía entre risas.