Lo que opina Carla Vigo del plantón de la Reina Letizia a su abuela, Menchu Álvarez del Valle, en su funeral

El pasado martes la revista SEMANA informaba en exclusiva de la trágica noticia de la muerte de Menchu Álvarez del Valle, abuela de la Reina Letizia. Un duro varapalo para la familia, que un día después hacía piña en el cementerio de El Carmen, en la localidad de Sardéu, en Ribadesella, donde la matriarca del clan recibía sepultura. Familiares y amigos se apostaron en el campo santo para llorar su muerte y reír por su vida, a sabiendas de que ha sabido disfrutar el tiempo al máximo y ha llegado a ver incluso a su nieta convertirse en reina. Sin embargo, la polémica llegaba al comprobarse que entre los asistentes al último adiós de la locutora asturiana había una importante ausencia: la de la Reina Letizia, así como la de su marido, el Rey Felipe, y la de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un plantón que ha dado mucho de qué hablar y del que ahora se posiciona Carla Vigo, siempre defensora de los movimientos de su tía.

Carla Vigo ha sufrido mucho ante la noticia del fallecimiento de su bisabuela, pero se llena de orgullo al hablar de ella y de su inestimable labor al servicio del periodismo. Sin embargo, la conversación con ella se tensa cuando llega el momento de explicar por qué la Reina Letizia decidió no estar presente en la despedida íntima de la abuela Menchu. Aunque no ha existido una explicación oficial al respecto, desde diversos medios se ha querido contextualizar la ausencia alegando un posible deseo de la consorte real de no llamar demasiado la atención y no exponerse ante los medios en tan delicados momentos. Algo que no todos han entendido, pues el funeral era estrictamente privado y bien podría haber estado presente, arropando a su padre y resto de seres queridos ante tan dura pérdida. No obstante, también los hay que defiende esta decisión, como es el caso de Carla Vigo, que no ha dudado en decir que “lo entiende”.

Vídeo: Europa Press

Además, Carla Vigo explica en esta entrevista cómo recuerda a su bisabuela, cómo está disfrutando del amor ahora que ha llegado a su vida y cuáles son sus planes de futuro. También se hace eco de la polémica entrevista que acaba de salir a la luz y que habría concedido Menchu Álvarez del Valle. En ella habla sobre política sin reparo a la polémica, pues su intención era que se publicase tras su fallecimiento, así como entra a confesar su opinión sobre la boda de su nieta con el Rey de España. ¡Dale al play y conoce cómo explica todo esto Carla Vigo!