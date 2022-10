Una noche más, María Zurita ha vuelto a convertirse en tendencia en las redes sociales gracias a su participación en ‘MasterChef Celebrity’. La prima del del Rey Felipe ha conseguido captar la atención de millones de espectadores al hablar abiertamente sobre la homosexualidad en el talent culinario de Televisión Española. En una conversación con su compañero Nico Abad durante una prueba de exteriores, ha contado: «Hace poco fui a un un cine y han puesto: «Esta película contiene escenas de homosexualidad y tal… Y puse un tuit en el que dije que da igual lo que sea tu hijo, si es homosexual, transexual… Mira a Daniela (Santiago), que tiene unos padres maravillosos que la adoran. Es una tipa excelente. La mayoría de mis amigos son gays y son absolutamente maravillosos todos. Somos muy modernitos para unas cosas y muy cortitos para otras «.

Zurita ha destacado que ha tenido la suerte de nacer en un hogar donde los miembros son tolerantes con la libertad sexual de cada uno: «En casa, gracias a Dios, nos hemos educado con unos padres 10, que nos han apoyado en todas las decisiones que hemos tomado. Y su hubiera llegado a casa diciendo ‘esta es mi novia’ hubieran estado tan contentos».

Fue el pasado mes de junio cuando María Zurita publicó un comentario en Twitter que dio mucho que hablar. «Qué pánico tienen muchos de que el hijo les salga gay. Si tuviesen el mismo miedo de que les salga maltratador, violador o psicópata, el mundo sería un lugar mejor«. Con estas palabras, su tuit de convirtió en viral en cuestión de horas. Indignada, la traductora y empresaria lamentaba que este tipo de asuntos haya que «recordarlo todos los años». Y pedía: «Tolerancia, por favor».

Discreta en lo relativo a su vida familiar, María Zurita lleva años teniendo un perfil bajo. Sin embargo, a tras su participación en el concurso de la cadena estatal no teme mostrarse tal y como es. Sus compañeros la adoran. Y ha sido precisamente la naturalidad con la que se muestra ante las cámaras en ‘MasterChef’ la que ha conseguido que se meta a la audiencia en el bolsillo. No en vano, ya es una de las concursantes favoritas del público en esta edición. Y no solo por su buen hacer: su humildad y su compañerismo la han hecho merecedora del cariño de los espectadores.

Así ha hablado María Zurita de su tío, don Juan Carlos: «Es una persona mágica»

Hace una semana, sin ir más lejos, hablaba con total naturalidad sobre su relación especial con su tío, el rey Don Juan Carlos. «Cuando éramos pequeños nadie nos explicaba nada. Yo me enteré en el colegio de quién era sobrina. Era un tío más«, narraba. La hija de la infanta Margarita de Borbón y Carlos Zurita le dedicaba unas palabras muy cariñosas al rey emérito: «Es una persona mágica. Para mí es mágica, cariñoso y generoso. Siempre que alguien de la familia tiene un problema, él ayuda. Es el jefe de la familia al final».