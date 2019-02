Los Reyes viajan a Marruecos y esto es lo que más echaremos de menos

1 Nos quedamos sin ‘duelo de estilo’

En otro orden de cosas este viaje oficial no nos reportará uno de nuestros grandes divertimentos, que es el famoso ‘duelo de estilo’ entre las damas. Siendo las dos guapas y estilosas, es una pena pero Letizia y Salma no coincidirán en Rabat, de donde los Reyes no se moverán en este breve viaje. Ya solo contamos para el recuerdo con estas fotografías de antaño, cuando ellas hacían buenas migas y nos dejaban ejemplos de cordialidad entre ambos países.