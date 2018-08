5 LA PROTECCIÓN FAMILIAR

En todo esto Letizia ha jugado una baza importantísima. No solo porque es su madre, evidentemente, sino por su particular empeño en mantener a cal y canto la privacidad de sus hijas. Felipe ha estado de acuerdo, aunque es la Reina la que siempre se ha llevado las peor parte de las críticas. Bien es cierto que con fundamento, pues muchas veces su actitud protectora llega a resultar excesiva. En sus apariciones públicas con las niñas apenas las deja “libres”, no para de hablarles, tocarlas el pelo, la cara…

La obsesión por el control ha dificultado el acceso público a las niñas, lo cual no parece lo mejor de cara a Leonor precisamente, quien deberá ganarse el corazón del pueblo. Su reto será despertar la simpatía con actitudes empáticas y comportamientos ejemplares (para eso tiene un buen maestro en su padre) que consigan acercarla a la gente.