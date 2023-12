El insólito ritual de despedida del Rey Juan Carlos y la Infanta Elena en la celebración de su 60 cumpleaños

Vídeo: Europa Press

La Infanta Elena ha pasado un cumpleaños de lo más especial junto a su familia y en presencia del Rey Juan Carlos. El emérito se ha desplazado a España desde Emiratos Árabes para estar al lado de su hija en esta fecha más que señalada. La ocasión lo merecía: no se cumplen 60 años todos los días. La madre de Victoria Federica y Froilán ha logrado reunir a los Borbones al completo en Madrid con motivo de su aniversario. Algo que las cámara no captaban, de puertas para afuera, valga recalcar, desde hace años. Ni siquiera a propósito de la fiesta por la mayoría de edad de la Princesa Leonor, celebrada en el Palacio de Zarzuela el 31 de octubre. Tras el almuerzo, que se ha extendido varias horas en un conocido restaurante de la capital, la homenajeada y su padre han protagonizado un cariñoso momento, con saludo insólito incluido. Era la primera vez que les veíamos representando una despedida tan próxima y gesticulada.

Los primeros en abandonar el exclusivo restaurante Pabú donde ha tenido lugar el almuerzo de celebración han sido los Reyes. Doña Letizia y Felipe VI traspasaban la puerta, muy sonrientes y saludando a las personas que se han reunido en la calle para presenciar la real salida. A pesar de que no suelen prodigarse en este tipo de encuentro familiares, no, por lo menos, de manera tan pública, los monarcas no han querido perderse en reencuentro. Tras ellos, han ido retirándose el resto de los Borbones, a cuentagotas, evitando, así, la foto familiar tan esperada que no se ha producido.

El Rey Juan Carlos y la Infanta Elena: su ceremonia de despedida de tres pasos

El Emérito también ha sido uno de los primeros en retirarse del convite. Lo ha hecho acompañado de la cumpleañera. Un gesto de deferencia con el Rey Juan Carlos con el que su hija ha querido evidenciar lo unidos que están. Y, valga decir, lo feliz que le hace tenerle a su lado en este aniversario tan significativo. Ya en la puerta del restaurante, no han dudado en posar ante el aluvión de medios ahí postrados para captar el momento. A continuación, la Infanta Elena y su padre se han dado dos besos muy cariñosos y ella le ha hecho una reverencia sin soltarle la mano. Una vez se ha puesto de pie, ella ha representado el símbolo de la cruz en la frente de su progenitor al tiempo que él le ha agasajado con la misma seña en la suya.

Pero ahí no ha quedado el cómplice ritual que se han dedicado mutuamente. Muy coordinados, ella le ha dado dos golpecitos con la palma de la mano en el pecho mientras él hacía lo propio en el de su hija, al unísono. Tras esta ceremonia paternofilial de tres pasos, don Juan Carlos se ha dirigido al coche que le esperaba. Lo ha hecho ayudado de su bastón y agarrándose a su hombre de confianza. El ritual, aunque apenas ha durado unos segundos, no ha pasado desapercibido. A tenor de lo sintonizados que estaban a la hora de representarlo, es evidente que no es la primera vez que lo ponen en práctica.

Un cumpleaños muy especial para la Infanta Elena

La fiesta por el 60 cumpleaños de la Infanta ha tenido lugar en el restaurante Pabú, regido por el chef Coco Montes, que combina la cocina vegetariana con un toque afrancesado. Por allí hemos visto pasar a los ilustres invitados, empezando, por el Rey Juan Carlos y Doña Sofía. El matrimonio no coincidía desde el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor. Al tratarse de un evento privado, no trascendieron fotografías del interior, lo que, en ese momento, nos privó de una 'cumbre Borbón' por todo lo alto. La diferencia en esta ocasión es que su reunión ha quedado registrada de forma más próxima y a la vista de todos.

La presencia de los Reyes en este reencuentro ha confirmado que la relación con la Infanta Elena no es tan fría como se ha dicho. A pesar del distanciamiento entre ellos, los soberanos han estado en primera línea para felicitarla en su gran día. La convocatoria ha sido todo un éxito. Froilán y Victoria no se han querido perder el cumpleaños de su madre. El joven aterrizaba en Madrid este mismo 20 de diciembre acompañado de su abuelo. La lista de asistentes se ha completado con la Infanta Elena, sus cuatro hijos, Irene de Grecia y su sobrina Alexia, la Infanta Margarita y Simoneta Gómez-Acebo.