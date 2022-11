La Reina Letizia se convirtió en el centro de atención en la cena de honor en el Palacio Presidencial de Croacia en su primer día en el país. Estaba deslumbrante con un diseño repetido: un vestido con escote joya de Böuret, de la diseñadora Vanessa Datorre. Todo un acierto con el que estaba elegantísima y que quiso combinar con unos pendientes de la Reina Sofía, fórmula muy aplaudida por los expertos en moda. Pero ahora no es noticia por su look, sino por la actitud que mostró durante la cena, en concreto, durante el discurso que ofreció el Rey Felipe. Si bien habló en todo momento en español, al finalizarlo quiso decir unas palabras en croata que quizás no salieron como el monarca esperaba. Lo hizo mientras brindaba con los allí presentes, pero se encalló en la palabra, lo que provocó algunas carcajadas en la Reina Letizia.

Vídeo: Gtres

De hecho, se puede ver cómo doña Letizia se ríe y se cubre la boca al hacerlo, eso sí, mientras que compartía confidencias con la primera dama de Croacia, Sanja Musić. Solo unos segundos bastan para ser testigo de esta anécdota que había pasado desapercibida tras la cena, una sobremesa en la que por cierto se puede ver a la Reina brindar, pero no beber ni mojarse los labios. No es de extrañar, ya que Letizia evita beber alcohol, por lo que son muy pocas las imágenes que constan de ella en este tipo de situaciones.

Si quieres ver exactamente la parte del vídeo en el que Letizia no puede evitar reírse al escuchar a Felipe hablando croata, un idioma que no parece controlar, debes situarte en el minuto 10.30 del vídeo que está en este artículo. Solo unos instantes sirven para ver el lado más natural de la Reina Letizia, aplaudiendo, riendo y bromeando con las personas que en ese momento tenía a su lado en la mesa presidencial. Cuando el Rey Felipe termina ella y el resto de invitados se levantan con su copa sin dar demasiada importancia a lo que acababa de suceder, en especial, el Rey Felipe, que se tomó con humor esta última parte de su discurso, mostrando también su lado más simpático.