22 Apasionada de los looks de la Reina

Aunque es odontóloga, Sara Escudero es una apasionada del estilo de Letizia, algo que deja más que claro en las páginas de su blog y que la ha catalogado como la persona que más sabe de la Reina. Esto le ha permitido ser entrevistada por ELLE, donde explica que “nunca ha pensado en dejarlo. Ver que tanta gente me sigue, que en cinco años tengo casi 80.000 seguidores en Instagram… Esto lo hago porque quiero, no gano dinero con ello y de momento no se me pasa por la cabeza, porque me gusta y porque a diario recibo muchísimos mails y mensajes privados para darme las gracias por mi trabajo”.

[Más información: Todas las fotos del Día de la Hispanidad, al detalle: desfile militar, invitados y besamanos en palacio]