Recién aterrizados de la República de Croacia, los Reyes, Felipe y Letizia, ya tienen sus agendas preparadas para la próxima semana. Son varios los compromisos a los que harán frente en los próximos días pero, sin lugar a dudas, destaca el viaje del monarca a Qatar. Felipe viajará hasta allí para asistir al primer partido de la Selección Nacional de España en la Copa Mundial de la FIFA “Catar 2022” que se enfrentará a la Selección de Costa Rica el miércoles 23. Sin embargo, será un viaje que lo realizará en solitario, pues la Reina Letizia no le acompañará a disfrutar del evento deportivo. Ella tiene otros planes que os contamos a continuación.

Mientras que don Felipe viaja hasta Qatar, la Reina hará lo propio pero a un destino mucho más cercano: Barcelona. El mismo día del partido, la agenda de Letizia le lleva al Parc Sanitari Sant Joan de Déu Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, donde tiene previsto varios actos. El primero de ellos será para presidir la sesión sobre salud mental y mundo laboral en la jornada inaugural del “20º aniversario de la Red Local de Oficinas Técnicas Laborales (OTL) de la Diputación de Barcelona”. Posteriormente, también visitará las instalaciones de la Unidad de Hospitalización Especializada para personas con Discapacidad Intelectual (UHEDI) del Parc Sanitari, relacionadas con la Salud Mental.

La Reina Letizia se suma a otros miembros reales que no acudirán al evento deportivo

Letizia no será el único miembro de la realeza que no asista a este polémico mundial. El príncipe Federico de Dinamarca o Guillermo de Holanda, entre otros, tampoco asistirán a los partidos correspondientes de sus selecciones. ¿El motivo? Aseguran que no quieren participar en un país que no defiende los derechos humanos, ya que el país en el que se disputa el campeonato es conocido por sus graves atentados contra los derechos humanos, especialmente los relativos al colectivo LGTBIQ+ y contra las mujeres. Además de la mala situación de los trabajadores que han trabajado día y noche para tener los estadios preparados para el mundial. De hecho, la casa real danesa da un paso más allá y no enviará a nadie. Ni siquiera representación gubernamental.

Este será un viaje exprés para el Rey Felipe VI. El día anterior, el martes día 22 tiene previstas varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Ya el viernes, acompañado por la Reina Letizia, se desplazará hasta Valencia para presidir la entrega de los “Premios Rei Jaume I” en su edición 2022 que se conceden a personas físicas que destaquen en su campo de trabajo y que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en España.